«Noche tranquila» y «favorable» en el incendio que afecta a Zamora y León pero con «condiciones nada fáciles»

El dispositivo desplegado en León y Zamora para atacar el incendio que comenzó el domingo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) afronta un nuevo día con un enfoque «relativamente optimista» pero «precavido», según ha afirmado uno de los efectivos del mismo, Manuel Moreno. Tras una «noche tranquila» y una «evolución favorable» gracias al trabajo de los medios de extinción y a cierta mejora de las condiciones meteorológicas de humedad y temperatura, encaran, eso sí, un jueves de «condiciones nada fáciles», ha admitido.

«Esperamos vientos de hasta 40 kilómetros por hora y dirección cambiante», ha advertido Moreno en las primeras horas de esta mañana. Poco después se confirmaba la noticia de la muerte de un hombre, que también recuerda la voracidad y peligrosidad alcanzadas por este fuego. El vecino fallecido colaboraba con las labores de extinción y permanecía ingresado por graves quemaduras.

Sin embargo, con los primeros relevos del jueves el incendio no presentaría llama en el perímetro y las brigadas siguen trabajando hasta su total extinción.