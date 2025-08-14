Muere uno de los críticos hospitalizado tras quemarse en uno de los incendios de León

Captura de vídeo de la UME de un Incendio en la provincia de León

Se confirma este jueves un segundo muerto en los incendios de Castilla y León, con el fallecimiento de un hombre de 37 años que intentaba apagar las llamas en el que saltó de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) a la provincia leonesa y que permanecía hospitalizado con graves quemaduras.

El varón tenía el 85 % de su superficie corporal quemada y había llegado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (HURH) procedente del Complejo Asistencial Universitario de León, tal y como aclara la Consejería de Sanidad.

Según las primeras informaciones, se trataría de Jaime Aparicio Vidales, indica el digital Leonoticias. Amigo de la primera víctima de este fuego, el empresario bañezano de 35 años Abel Ramos, ambos vecinos intentaban ayudar en las labores de extinción en la zona de Nogarejas cuando, con un rápido cambio de viento, se vieron atrapados por dos lenguas de fuego.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no ha querido no obstante confirmar esta mañana la identidad de este segundo fallecido en los incendios para ser «escrupulosos» y «meticulosos» con la información. Por ahora se trata de localizar a la familia para dar la fatal noticia. «Me van a permitir que no ofrezca más datos», ha apuntado, en una entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero y según recoge Ical.

En el hospital Río Hortega de Valladolid siguen atendidos cinco pacientes a raíz de los incendios de la Comunidad. La Junta ha actualizado que tres de ellos permanecen en la Unidad de Quemados de referencia regional, los tres en estado crítico. En concreto, son una mujer de 56 años con quemaduras en el 48 por ciento de su cuerpo, un varón de 64 años con el 35% y otro hombre, de 36 años, con la mitad de su cuerpo afectado y muy mal pronóstico.

Los otros dos están en la UCI convencional, un anciano de 80 años en estado crítico por tener una superficie corporal quemada de hasta el 15% y otra paciente de 77 años con pronóstico grave y quemaduras en el diez por ciento de su figura.

El sexto herido por los fuegos, un varón de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 % de su cuerpo, fue trasladado este miércoles por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.