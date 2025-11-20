Suscribete a
ABC Premium

Urueña cita a «referentes» vallisoletanos de la ilustración en el V Encuentro del Cómic 'Villa del Libro'

Será el sábado 22 de noviembre en el centro e-LEA Miguel Delibes y contará con una mesa redonda y con un taller a cargo de Jesús Redondo

Valladolid rinde homenaje al maestro del cómic Jesús Redondo con una calle

El dibujante e historietista Jesús Redondo, en una actividad reciente en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Ávila
El dibujante e historietista Jesús Redondo, en una actividad reciente en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Ávila ICAL

H. D.

Valladolid

La Villa del Libro de Urueña acogerá este sábado 22 de noviembre el V Encuentro de Cómic Novela Gráfica e Ilustración, en el que se darán cita tres autores vallisoletanos «imprescindibles» del cómic, la novela gráfica y la ilustración. En concreto, serán la médico y ... viñetista Mónica Lalanda; el maestro Jesús Redondo, conocido por colaborar en varios álbumes de 'El Capitán Trueno' y recientemente nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, y los humoristas gráficos e ilustradores de prensa José María Nieto y Rafa Vega 'Sansón'. Juntos participarán en la mesa redonda 'El cómic y la ilustración presente y futuro en la era digital', que tendrá lugar de 12.30 a 14.00 horas en el centro e-Lea Miguel Delibes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app