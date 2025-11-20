Urueña cita a «referentes» vallisoletanos de la ilustración en el V Encuentro del Cómic 'Villa del Libro'

La Villa del Libro de Urueña acogerá este sábado 22 de noviembre el V Encuentro de Cómic Novela Gráfica e Ilustración, en el que se darán cita tres autores vallisoletanos «imprescindibles» del cómic, la novela gráfica y la ilustración. En concreto, serán la médico y ... viñetista Mónica Lalanda; el maestro Jesús Redondo, conocido por colaborar en varios álbumes de 'El Capitán Trueno' y recientemente nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, y los humoristas gráficos e ilustradores de prensa José María Nieto y Rafa Vega 'Sansón'. Juntos participarán en la mesa redonda 'El cómic y la ilustración presente y futuro en la era digital', que tendrá lugar de 12.30 a 14.00 horas en el centro e-Lea Miguel Delibes.

Se tratan todos ellos, han destacado desde la Asociación para la Organización de Ferias, Certámenes Discográficos y Salones del Cómic y Manga (Asofed), organizadora del evento, de «autores referentes», y abordarán varias facetas «imprescindibles» en el conocido como «noveno arte». Así, 'Sansón' y Nieto disertarán del momento actual del cómic, la novela gráfica y la ilustración, así como de los presentes y futuros retos que se les presenta en esta era digital y «con el desafío de la Inteligencia Artificial».

La mesa estará moderada por Miguel García, aficionado y experto en cómic e ilustración. Además, la jornada se completará por la tarde, de 17.00 a 18.00 horas, con un taller de cómic a cargo del maestro Jesús Redondo.