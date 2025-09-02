Valladolid rinde homenaje al maestro del cómic Jesús Redondo con una calle

Jesús Julio Carnero y Jesús Redondo enseñan la placa que se ha colocado en la calle que llevará el nombre del dibujante

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado una calle con el nombre del dibujante de cómics Jesús Redondo, junto al Paseo del Arco de Ladrillo, en la conocida como Ciudad de la Comunicación.

Jesús Redondo, de 91 años, asistió arropado por familiares, amigos y dibujantes locales. El dibujante expresó su amor por Valladolid, ciudad en la que siempre ha vivido en completo anonimato pese a haber publicado sus trabajos en Estados Unidos, Italia, Alemania o Reino Unido, entre otros países.

El primer edil se refirió al vallisoletano como una «figura fundamental del cómic en España y referente cultural de la ciudad, que atesora un legado universal». «Con este gesto Valladolid reconoce no solo la excelencia profesional de Jesús Redondo, sino también su compromiso con la cultura y su papel en la difusión del cómic como arte y como herramienta de creatividad y pensamiento crítico», añadió.

En España es conocido por colaborar en varios álbumes de «El Capitán Trueno». Recientemente ha sido nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de esta ciudad.