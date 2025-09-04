Mañueco anuncia un «ambicioso plan» para impulsar la ganadería extensiva en Castilla y León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la feria Salamaq

El presidente de la Junta de de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este jueves durante el acto inaugural de Salamaq, un «ambicioso plan» para impulsar la ganadería extensiva en Castilla y León. Una estrategia que persigue, entre otras cuestiones, facilitar el relevo generacional en el campo con la incorporación de jóvenes, así como apoyar la modernización de explotaciones, en este caso, de vacuno, ovino, caprino, porcino y equino.

Fernández Mañueco se ha comprometido, en este sentido, a impulsar inversiones en infraestructuras colectivas, como caminos, cerramientos, bebederos o balsas, que permitan un pastoreo «más eficiente», así como implementar medidas para mejorar la genética y la adaptación de razas, incorporando la innovación, la digitalización y la automatización en la gestión del ganado. Por último, ha asegurado que la Junta apoyará la comercialización y la cooperación entre productores, «con la calidad de sus productos como bandera.

«Este plan no es sólo una apuesta por el sector primario, es una estrategia para generar oportunidades, para garantizar el dinamismo y la vida en el mundo rural y para que el campo y nuestros pueblos tengan más futuro. El campo desde luego es uno de los motivos de orgullo de nuestra Comunidad. Es una seña de identidad a la que tanto contribuye desde luego esta feria, referencia internacional», ha señalado Mañueco, en declaraciones recogidas por Ical durante en Salamq, donde ha compartido más tarde un paseo con el resto de autoridades, incluida la consejera del ramo, María González Corral.

Críticas a la PAC y al Gobierno

Por otro lado, Fernández Mañueco ha destacado que Castilla y León es la comunidad que «mejor gestiona» los anticipos y ayudas de la PAC, la Política Agraria Común. En cuanto al futuro de la misma, ha incidido en que el Gobierno autonómico mantiene una «postura común» con las organizaciones profesionales agrarias, en la que «rechaza de plano» la propuesta presentada por la Comisión Europea, informa Ical.

El mandatario autonómico ha destacado que desde Castilla y León se defiende una PAC «justa» que priorice a la agricultura profesional y permita producir «en igualdad», con «precios adecuados y sin competencia desleal». «Desde el Gobierno seguiremos apoyando a los agricultores y ganaderos y aportando soluciones al campo en diálogo permanente con el sector», ha reclamado.

En último término, el presidente de la Junta ha exigido al Gobierno de España que contribuya a «recuperar el equilibrio» entre la ganadería y el lobo, así como un mayor capacidad de regulación para la Cuenca del Duero, un Plan Hidrológico «que piense en el campo» y más apoyo al regadío.