Blanco, a alcaldes de Picos de Europa: «Esto hay que reconstruirlo entre todos»

«Esto hay que reconstruirlo entre todos». Con esas palabras llamaba este miércoles a la unidad y al «trabajo conjunto» la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, a los alcaldes de la zona del Parque Nacional de Picos de Europa, uno de los ... entornos que han resultado dañados por los incendios forestales de este verano en Castilla y León. Hasta el lugar en el que hace tan solo dos semanas las llamas ponían en jaque a este espacio natural y a otros como la montaña leonesa, se acercó la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades para conocer de primera mano el «sentir» de los regidores de los municipios afectados.

Según detalló, el primer objetivo del encuentro, celebrado en Riaño (León), era «escuchar sus demandas y sus vivencias» en unas jornadas que han sido «complicadas» en municipios que «tuvieron que ser desalojados». A la mesa se sentaron los primeros ediles de las localidades leonesas de Boca de Huérgano, Burón, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Riaño y Valderrueda, a los que, en segundo lugar, Isabel Blanco quiso informar sobre «todo el paquete de ayudas que desde la Junta se pusieron en marcha el 20 de agosto». En ese sentido, defendió que «es importante darlas a conocer y que lleguen a la gente que lo necesite» y planteó a los regidores que transmitan las principales líneas a sus vecinos para que quien pueda requerir estos apoyos «no se quede sin ellos por desconocimiento».

Además, anunció que el Ejecutivo autonómico dará hoy el visto bueno al proyecto de decreto sobre la planificación y ordenación de los recursos forestales, con el objetivo de lograr una mejor gestión de los montes, apostando «por la limpieza y por los inventarios forestales que permitan conocer en tiempo real la situación de los mismos». En esas misma línea, el nuevo texto permitirá continuar con «el impulso» por las iniciativas encaminadas a implantar las redes de calor, la biomasa, que constituyen «medidas de futuro».

Ayudas

Entre las 45 medidas para la recuperación aprobadas con un presupuesto de 114 millones, citó las subvenciones de 500 euros que recibirán aquellas familias que tuvieron que ser evacuadas de sus domicilios ante la proximidad del fuego. Unas ayudas que buscan, según explicó, «dar respuesta a esas situaciones imprevistas cuando dejas tu casa y después tienes que volver». El pasado jueves, el Consejo de Gobierno dio luz verde a los primeros apoyos de este tipo para un total de 69 familias.

También puso en conocimiento de los mandatarios municipales las partidas destinadas directamente para las ayuntamientos, de forma que puedan afrontar los «gastos extra» en manutención y cuidado que se vieron motivados por la atención a los desalojados, a personas voluntarias y profesionales, tanto de Protección Civil como de extinción de incendios.

Añadió, además, las medidas destinadas a restablecer la actividad de ganaderos y agricultores, que recibirán una cuantía mínima de 5.500 euros, las subvenciones para el pequeño comercio afectado que tuvo que cerrar, las destinadas a abonar los alquileres de aquellas familias cuyas viviendas hayan quedado arrasadas por las llamas o los planes de recuperación específicos para entornos naturales o culturales, como Las Médulas.

Al respecto, subrayó que se han puesto en marcha «de manera muy ágil y rápida» de la manera «más sencilla posible y eliminando las trabas burocráticas». Así, detalló que se aprobarán cada jueves en el Consejo de Gobierno sin «esperar a que se cierre una convocatoria, sino que sea de manera continua».

Además, aseguró que la administración autonómica «está a disposición de los alcaldes «para resolver dudas» y escuchar sus propuestas «de cara al futuro». Por último, expresó que tras los incendios forestales de este año, que habrían arrasado unas 140.000 hectáreas, según el satélite Copernicus, se establecerá un «extenso diálogo» con todos los sectores implicados «para mejorar la gestión futura y el desarrollo preventivo forestal.