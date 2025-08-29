Suscribete a
Primeras subvenciones a los afectados por los incendios: «Al menos servirá para empezar a reconstruir»

La Junta anuncia 203.000 euros para una familia de Cubo de Benavente (Zamora) cuya casa quedó en «ruina parcial» tras el paso del fuego

Casa familiar arrasada por el fuego en Cubo de Benavente (Zamora)
Casa familiar arrasada por el fuego en Cubo de Benavente (Zamora)
Clara Rodríguez Miguélez

Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

Dentro de esas primeras ayudas para reconstruir lo que se llevó el fuego, destaca la destinada a una familia de Cubo de Benavente (Zamora), a la que la Junta ha anunciado este jueves que transferirá 203.000 euros por el estado de «ruina parcial» en ... el que quedó su casa. La nieta de la propietaria del edificio, Inés Hornillos Aparicio, confiesa que aún no les han dado cifra pero que «han quedado en llamarlos». Aún asimilan lo sucedido y no saben si esa cantidad será poco o mucho pero «al menos servirá para empezar a reconstruir» la que era «la casa de los abuelos de toda la vida», en palabras de su madre, Mónica. La familia permanece en constante contacto con la Junta, que Inés indica que se está mostrando «eficaz».

