Primeras subvenciones a los afectados por los incendios: «Al menos servirá para empezar a reconstruir»

Dentro de esas primeras ayudas para reconstruir lo que se llevó el fuego, destaca la destinada a una familia de Cubo de Benavente (Zamora), a la que la Junta ha anunciado este jueves que transferirá 203.000 euros por el estado de «ruina parcial» en ... el que quedó su casa. La nieta de la propietaria del edificio, Inés Hornillos Aparicio, confiesa que aún no les han dado cifra pero que «han quedado en llamarlos». Aún asimilan lo sucedido y no saben si esa cantidad será poco o mucho pero «al menos servirá para empezar a reconstruir» la que era «la casa de los abuelos de toda la vida», en palabras de su madre, Mónica. La familia permanece en constante contacto con la Junta, que Inés indica que se está mostrando «eficaz».

«No sabíamos qué hacer ni cómo reaccionar, nunca hemos vivido algo como esto y esperemos que no nos vuelva a tocar algo parecido», afirma la joven de 23 años, que relata que en esa situación de 'shock' «han venido a ver cómo está todo arquitectos», les han enviado la documentación que tienen que rellenar y ayer empezó la demolición. «No hemos podido entrar por riesgo de derrumbe y de una tragedia mayor», cuenta. Eso sí, «están contestando todas nuestras preguntas», refiere, algo que les tiene algo más «tranquilos».

Apenas han pasado unos días desde que el fuego arrasó la vivienda, donde se habían juntado hasta once personas este verano. Aunque muchos de los familiares viven en La Rioja, «iba alguien todos los meses» y «hacían mucha vida» allí.

«No dábamos crédito»

«Nos desalojaron el domingo -por el 10 de agosto- porque no se podía ni respirar y al día siguiente nos enteramos de que se había quemado», describe Inés. «No dábamos crédito porque la casa está en el medio del pueblo, pero el fuego entró por la parte de atrás», explica, para relatar que en el pueblo también prendió un pajar o se vieron afectadas otras viviendas. Pero su caso fue más serio: el tejado se desplomó y dejó absolutamente inservibles las dos plantas y el ático, con lo que las habitaciones o el comedor quedaron a cielo abierto, calcinadas y llenas de escombros.

El peor disgusto se lo ha llevado su abuela, María Francisca, ya que ha desaparecido «la casa que la vio crecer». Cuando tuvieron que salir corriendo cogieron lo básico, si acaso un portátil o un móvil, pero allí quedaron objetos con muchos recuerdos pegados, recuerda la veinteañera, que sabe que la parte «sentimental» no podrá recuperarse. «No piensas que va a pasar algo así», admite. «Se han perdido casi 'reliquias' familiares: fotos de antepasados, el trillo, una puerta tallada por su abuelo, la cuna de mi abuela...»

Ahora que unos y otros tienen que moverse por trabajo, se organizan para quedarse y «estar pendientes» de los pasos siguientes. Al ser de los primeros afectados, el tratamiento de su caso parece «un ejemplo a seguir» para la gestión de los daños que aún requerirán dinero, tiempo y duelo.