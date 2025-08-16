Evacúan a más de cien personas de un refugio de montaña en una zona con un incendio activo desde el miércoles

Más de dos días llevaba ya activo el incendio declarado sobre las 23.40 hOras del miércoles, 13 de agosto, y el refugio de montaña de Collado Jermoso seguía lleno. Y con el fuego en nivel dos de riesgo (en una escala de 0 a 2) ya desde primera hora de la tarde del jueves, en la reunión del (Cecopi Centro de Coordinación Operativa Integrado) por los múltiples incendios forestales que azotan la provincia de León se decidía que todos debían salir de allí.

Eso sí, de forma segura, para que nadie decidiese echarse de nuevo al monte y tomar una ruta que supusiera un peligro en las labores de extinción que están resultando especialmente difíciles por la orografía, las altas temperaturas, el viento y la densa masa forestal a la que afecta, en plenos Picos de Europa.

Así que ha sido la Guardia Civil la encargada de llevar a cabo la evacuación. En total 120 personas estaban en el refugio de Collado Jermoso hasta que en la mañana de este sábado han sido todos desalojados por el incendio activo desde el 13 de agosto en el propio municipio de Boca de Huérgano, en el término de Barniedo de la Reina.

Ente los que estaban en lo alto, unos cuantos menores de edad, que han sido evacuados por el aire en helicóptero por la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Castilla y León hasta la localidad de Posada de Valdeón.

Los mayores, acompañados a pie por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Benemérita en Sabero (Greim), hasta Cordiñanes.

Todos, como han destacado en una nota desde la Benemérita, han llegado en «perfecto estado de salud», además de llamar a «atender las instrucciones de alerta de las autoridades» y «evitar el acceso a zonas afectadas por los incendios».

También para esta zona, la Junta de Castilla y León, junto a los gobiernos de Cantabria y Asturias -pues el parque de Picos de Europa se extiende por las tres comunidades- emitía un mensaje a los móviles a través de la herramienta ES-Alert para la prevención de la población en zonas afectadas por incendios, con el fin de que se adopten medidas de seguridad. En concreto, para los municipios de este espacio natural protegido, reclamando el cese de cualquier actividad en el medio natural evitando el tránsito en todo el área del Parque Regional de Picos de Europa por el «grave riesgo» de incendios forestales.

Además, el incendio de Barniedo de la Reina ha obligado también este sábado a al evacuación de los pueblos de Portilla y Llánaves de la Reina.