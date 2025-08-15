Los incendios no dan tregua en una situación «nunca vivida» en Castilla y León

«La situación exige no provocar ni un solo incendio forestal más». Es la llamada implorando a la prudencia lanzada este viernes desde la Consejería de Medio Ambiente a través de las redes sociales ante un mapa de fuegos que ya en ese momento daba pavor y al que se iban sumando más declaraciones según avanzaba la tarde. Más de cuarenta ardiendo a la vez –treinta sin controlar al cierre de esta edición– llegaba a haber en la que ya se puede calificar como una situación «nunca» vivida en España, con una ola de calor tan prolongada, temperaturas tan altas, la humedad que no logra remontar y tormentas secas con sus temidos rayos.

Y es que cuando el panorama de dos de los incendios declarados el domingo y lunes en Zamora (Molezuelas de la Carballeda, que entró en la provincia de León, y Puercas) daban un aliento al optimismo al estar prácticamente acotados y con la mayoría de los vecinos desalojados de vuelta a sus casas, otros comenzaban a arder. Y en algunos que llevaban días activos se complicaba la extinción en un nuevo día de alerta por calor.

Jornada muy compleja para los operativos de extinción en esta «situación extrema nunca sufrida hasta ahora», con llamada a lo «imprescindible» de «no realizar ninguna actividad que pueda provocar fuego». En el momento de esa descripción del panorama eran cinco los incendios en índice de riesgo dos (en una escala de 0 a 2). Llegaban a ser catorce en un continuo saltar de alertas: en León, en Zamora, en Salamanca, en Ávila... Las cuatro provincias son las que concentraron los fuegos de mayor gravedad, los momentos de angustia en los pueblos al ver la nube de humo casi encima de sus casas y en unas condiciones extremas que están complicando sobremanera los trabajos.

Cuatro miembros de la UME (Unidad Militar de Emergencias) resultaron heridos –tres de ellos con quemaduras y un con una luxación en el hombro– cuando trabajaban en la extinción del incendio de Yeres, uno de los seis en riesgo dos en la provincia de León. La misma en la que era enterrado Jaime Aparicio, el hombre de 37 años que fallecía tras sufrir quemaduras en más del 80 por ciento de su cuerpo cuando trataba con una motoniveladora de impedir que el fuego llegara al pueblo. Junto a él, Abel Ramos, que moría en el lugar atrapado por dos lenguas del fuego declarado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) el pasado domingo, que sigue activo tras quemar unas 31.500 hectáreas.

Y los cinco heridos con quemaduras en hasta la mitad de su cuerpo cuando salían de Abejeras por el incendio de Puercas (Zamora) siguen ingresados. Cuatro, en la unidad de quemados del Río Hortega de Valladolid, en estado crítico y sin cambios. El quinto está en Getafe, con una evolución «positiva» dentro de la gravedad.

En la provincia de Zamora, uno de los incendios que ahora más preocupa es el que el jueves entró en la comarca de Sanabria desde Orense. Hay cinco pueblos evacuados y lo escarpado del terreno está haciendo muy difícil poner freno a unas llamas que también tienen cortada la línea del AVE Madrid-Galicia y durante horas también la autovía A-52, además de otras carreteras. Son numerosas las vías también afectadas, al igual que el tren desde Ávila a la capital, donde un incendio en la pedanía de Herradón de Pinares obligó a cortar la circulación y desalojar varios pueblos. También en declarado en El Poyo (Salamanca) motivó la forzada salida de sus vecinos, al igual que Portilla de la Reina, Pobladura de Somoza o Paradiña, en León.