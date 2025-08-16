Los vecinos de Bouzas (Ponferrada) desalojados: «Había llamas de diez, doce o catorce metros de altura»

Suscribete a
Vecinos desalojados de las localidades bercianas de Peñalba de Santiago, Bouzas, San Cristóbal de Valdueza, Espinoso de Compludo y Manzanedo de Valdueza por el incendio de Llamas de Cabrera (León)
Vecinos desalojados de las localidades bercianas de Peñalba de Santiago, Bouzas, San Cristóbal de Valdueza, Espinoso de Compludo y Manzanedo de Valdueza por el incendio de Llamas de Cabrera (León) ICAL

«Diez, doce o catorce metros de altura». Así eran las llamas que contemplaban los vecinos de Bouzas, en el municipio de Ponferrada, antes de ser desalojados en la madrugada de este sábado. «Fue marcharnos de allí, bajé a abrir el garaje y prendió el remolque. Si mojan aquello o lo refrescan, se salva el pueblo. Si no, la casa mía es la primera que cae», manifestó a Ical uno de los evacuados.

Los vecinos observaron el avance vertiginoso de las llamas que pasaron, según relatan, de estar a varios kilómetros del pueblo a prácticamente rodearlo en apenas cuatro horas. «Suerte tuve que iba el fuego para arriba y pasé por la carretera para abajo, si no, me quedo allí», señala otro vecino.

«Bajaba el fuego de culo. Desde el alto del Morredero al pueblo hay muchos kilómetros y del pueblo para abajo está todo quemado. El río pasa por el medio y prendieron a un lado y a otro», detallan.

