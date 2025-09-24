Rueda responde una de las preguntas de la oposición en sesión de control

Acuerdo 'in extremis' en el Parlamento de Galicia para condenar el «genocidio» de Gaza Frente a las acusaciones de la oposición de ponerse de perfil, el presidente de la Xunta se reafirmó «consciente» de haber guardado un minuto de silencio contra el «genocidio»

El Parlamento de Galicia ha guardado un minuto de silencio por «la masacre que está sufriendo el pueblo palestino» y «las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania». Así se recoge en el texto propuesto por el PSdeG y aceptado, finalmente, por todos los grupos, incluido el PPdeG.

Los parlamentarios del PSdeG sostuvieron pancartas con el texto 'Paremos el genocidio en Gaza', mientras algunos parlamentarios del BNG tenían colgados en sus asientos pañuelos palestinos. Todos los diputados de la Cámara se pusieron en pie y aplaudieron una vez finalizado el minuto de silencio.

Sin embargo, para la oposición no fue suficiente que los populares terminasen por sumarse a una propuesta que condena explícitamente el «genocidio». Un término que, hasta ahora, el PP había evitado utilizar tanto en Galicia como a nivel estatal.

El socialista José Ramón Gómez Besteiro dijo no ver «convencido» a Alfonso Rueda y la nacionalista Ana Pontón mostró su «perplejidad» por la decisión del presidente del Parlamento de que no se leyes el texto acordado antes de proceder a guardar el minuto de silencio.

El presidente de la Xunta les replicó asegurando que los parlamentarios populares, y los miembros de su gobierno presentes en la Cámara, guardaron un minuto de silencio «conscientes» de que la declaración acordada condena el «genocidio en Gaza». Y lamentó que el BNG no aceptase incluir una condena a las víctimas de Hamás.

Ataque al centro de inmigrantes de Monforte

Tras el ataque al edificio que acogerá hasta 80 menores inmigrantes en Monforte, Besteiro utilizó su pregunta al presidente para acusar a la Xunta de crear un «centro de concentración» y de mirar para otro lado generando «polémica» con un «discurso que fomenta políticas de odio». Ante la «amenaza de la ultraderecha», el Gobierno gallego, asegura el portavoz socialista, el Partido Popular muestra «autocomplacencia» y «cobardía».

Rueda le recordó que el Ejecutivo de Sánchez puso en marcha un «centro de refugiados» en Castro de Rei en una parcela cedida por la Diputación de Lugo y ha decidido enviar allí a 15 de los menores que tutela tras haberle instado a ello el Tribunal Supremo.

Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF)

Al margen de Gaza, BNG centró su pregunta al presidente en la situación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). Acusó a la Xunta de no haber hecho nada casi dos meses después del asesinato de una de sus trabajadoras por un usuario y de mantenerlas en condiciones laborales precarias.

Rueda le recordó que es un servicio de titularidad municipal en virtud de una ley aprobada por el bipartito y que aún así el Gobierno que él preside ofrece apoyo económico a los concellos.

Sobre el asesinato, lamentó que el BNG acuse a la Xunta de ser «los responsables de un suceso que conmovió a toda Galicia». «Ana Pontón, investigadora policial, ya determinó los culpables«, ironizó el presidente. Y le explicó que ya trabajan de la mano de la FEGAMP en un protocolo al respecto.