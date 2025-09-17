Castilla y León respalda la propuesta de Bruselas de suspender parte del acuerdo con Israel

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, saluda al consejero del ramo en Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo

La Junta de Castilla y León ha respaldado este miércoles la propuesta de la Comisión Europea de suspender algunas disposiciones relacionadas con el comercio del Acuerdo de Asociación con Israel como respuesta a la ofensiva de este país sobre la franja de Gaza. Estas medidas, que incluyen también propuestas de sanciones contra Hamás, varios ministros israelíes y los colonos violentos, deberán ser aceptadas por los estados miembro para que se puedan aplicar.

Así lo ha explicado este miércoles el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras participar en Valencia en el Consejo Interterritorial de Internacionalización. En él, comunidades y Gobierno han abordado el acuerdo arancelario entre Europa y la administración de Estados Unidos, recoge Ical.

En ese sentido, Fernández Carriedo ha señalado que las exportaciones a Israel no son «muy altas», salvo en el ámbito tecnológico, si bien ha remarcado que la Junta apuesta por el fin de los dos conflictos que más cerca tiene Europa, tanto el de Oriente Medio como el de Ucrania, porque ha insistido en que además añaden dificultades a las empresas.

Finalmente, el portavoz de la Junta ha señalado que el Gobierno autonómico respalda en cualquier caso las medidas que adopte al respecto la Comisión Europea, que este miércoles presentó una serie de medidas al Consejo, tras lo avanzado por su presidenta Úrsula Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión.