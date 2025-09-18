El PSCL pedirá al PP en las Cortes que se posicione de «una forma clara» ante el «genocidio» de Israel en Gaza

La viceportavoz y vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, anunció ayer que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado dos proposiciones no de ley, que previsiblemente irán al próximo Pleno de las Cortes. La primera incluye las reivindicaciones de los bomberos forestales y la segunda para que el Partido Popular de Castilla y León se posicione de una «forma clara» ante el genocidio de Israel en la Franja Gaza.

La socialista criticó que el PP está «absolutamente solo» en temas como la situación de Gaza. «Ha perdido la conexión con la ciudadanía con sus declaraciones, actitudes y las imágenes que vemos. Hoy se cumplen 711 días desde el inicio de los bombardeos, donde han muerto más de 65.000 personas, pero el PP niega el genocidio. Hay líderes sin empatía y sin humanidad, pese a que es imposible no sentir el sufrimiento que sufren los gazatíes como propio», sentenció.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, dio la «bienvenida» a los pasos que el Gobierno de España está dando «en favor de la ruptura de relaciones y de embargo» con el estado «terrorista y genocida» de Israel, pero recordó que «llegan tarde», en concreto «70.000 muertos después».

En una comparecencia, Fernández apuntó que su formación ya presentó en el Congreso dos iniciativas para que España vetase la participación de Israel en Eurovisión y que, en caso de que la representación del estado israelí participase, España no lo hiciera.

Noticia Relacionada Feijóo intenta romper el relato de Sánchez y da un paso más al hablar de «masacre» en Gaza Paloma Esteban El PP está convencido de que la postura de rechazo a Netanyahu y al mismo tiempo al «señalamiento de los israelíes» es la mayoritaria

«Pero fueron vetadas», apuntó, celebrando ahora que el Gobierno «haya rectificado» pero pidiendo al Ejecutivo de Sánchez que «vaya mucho más allá de los titulares y rompa relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con el estado genocida de Israel».

De hecho, Fernández consideró «incomprensible» que el presidente del Gobierno anunciase «hace más de diez días» un embargo de armas al país israelí que «lleva dos Consejos de Ministros sin aplicar», y le pidió a Sánchez que escuche «el clamor de la mayoría social de los españoles a favor de Palestina».

«La gente pide medidas más contundentes», reseñó el secretario de Organización de Podemos, antes de manifestar que, desde su formación, continuarán «alentando» las movilizaciones de apoyo a Palestina y el «boicot total» en todos los actos que involucren la participación de algún miembro o defensor del «estado terrorista y genocida de Israel».