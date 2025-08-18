Castilla y León rechaza pedir el nivel 3 de alerta porque «no supondría más medios sino sólo reportar a Marlaska»

Castilla y León rechaza pedir al Gobierno el nivel 3 de alerta porque «no supondría más medios sino sólo reportar al ministro Marlaska», según ha señalado este lunes el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo regional no se ha planteado esta medida porque entiende que «no habría más medios de los que ya están para extinguir los incendios. El equipo de dirección de los técnicos sería el mismo y únicamente cambiaría que habría que reportar a una autoridad distinta, en este caso al ministro Marlaska, que no es la que más está sobre el terreno y la que mejor puede orientar».

Carriedo ha reiterado que Castilla y León sigue a la espera de los medios solicitados al Gobierno, «sobre todo de carácter logístico, no de extinción, y para labores de vigilancia y de disuasión». En todo caso, ha defendido la dimensión y la actuación del operativo autonómico que «no puede avanzar porque las circunstancias meteorológicas no lo permiten» pero que, según ha señalado, «esta formado por los mejores técnicos, ingenieros y brigadistas de España».

Castilla y León tiene actualmente 5.300 personas desalojadas de un total de 76 localidades, aunque ha llegado a haber 140, según ha informado el también consejero de Economía y Hacienda. La mayor preocupación se centra en este momento en el incendio que, procedente de Cáceres, ha entrado en Salamanca y en el que desde Orense afecta a Zamora y, especialmente, al espacio natural del Lago de Sanabria donde hay 8.000 vecinos confinados. Ha reconocido, además, que esta tarde «pasaremos momentos de mucha dificultad» por unos fuegos cuya gravedad achacó a «muchos incendios simultáneos en el territorio, algunos fuera de la capacidad humana de extinción, y a las circunstancias meteorológicas». También ha denunciado que la mano del hombre está detrás de la mayoría de los siniestros.

Carriedo ha anunciado que este miércoles se reunirá el Consejo de Gobierno de Castilla y León de forma extraordinaria para aprobar una partida de cien millones de euros en ayudas de recuperación frente a los daños causados por los incendios. Se atenderán desde los daños en viviendas y empresas, a los costes derivados de desalojos de personas y apoyo a los gastos asumidos por los ayuntamientos, incluso en aquellos casos en los que han tenido que acoger a personas desplazadas, entre otras. Asimismo, se incluirán inversiones en la recuperación de bienes públicos y privados dañados, la reforestación de las zonas afectadas y un programa específico para Las Médulas (León).

Redondo contra la Junta

La ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, ha asegurado que la tragedia de los incendios forestales que asolan Castilla y León «es el resultado de una dejación de funciones durante todo el año», en referencia al Gobierno autonómico. En este sentido, ha consideradoque el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «ha tenido tiempo suficiente de gestionar y ordenar el territorio» para prevenir incendios, con situaciones que «ya se habían producido en 2022» en los fuegos de la Sierra de la Culebra, que fueron «terroríficos y sin embargo no se han tomado las medidas necesarias».