Mañueco tira de políticos e Igea de técnicos: estos son los perfiles del nuevo Ejecutivo de Castilla y León

Juan Carlos Suárez Quiñones (Fomento y Medio Ambiente): un juez resolutivo

ICAL

No las tenía todas consigo tras el amago de veto de Cs a su nombramiento, pero Mañueco, consciente de su capacidad de gestión y de sus dotes resolutivas, tenía muy claro que debía contar con él. Este juez dio su salto a la política hace 8 años de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría y desde entonces no ha ocultado su entusiamo y pasión por el servicio público. No hay ciudadano al que no quiera dar una respuesta a sus problemas, aunque no sean de su área. Repite en su cargo y entra en el núcleo duro de Mañueco.