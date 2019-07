Estos son los consejeros y consejeras del nuevo gobierno de Castilla y León Un total de seis hombres y tres mujeres forman parte de la nueva Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco tras el acuerdo suscrito con Ciudadanos

M. S. VALLADOLID Actualizado: 16/07/2019 18:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un total de seis hombres y tres mujeres forman parte de la nueva Junta de Castilla y León presidida por el popular Alfonso Fernández Mañueco tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, que llevó a la investidura del candidato del PP el pasado viernes. De esta forma, queda constituida la «primera línea» del Ejecutivo castellano y leonés, que tomará posesión de su cargo mañana miércoles 17 de julio y que después deberá completarse con el nombramiento de posibles viceconsejerías y direcciones generales, delegaciones de la Junta y dirección provinciales por áreas.

Así lo ha desvelado esta tarde el presidente de la Junta, resolviéndose así en parte uno de los requerimientos que urgía tanto por parte de la oposición como diferentes sectores de la sociedad castellano y leonesa. No se trata finalmente de un Gobierno paritario, tal y como ayer pedía el representante de la formación naranja -socio de gobierno-, David Castaño, pero Fernández Mañueco ha defendido que se trata de un gobierno «transformador» y «cercano». Respecto al retraso en su nombramiento, ha señalado que en el pacto «se especificaba que entrarían personas a propuesta de Ciudadanos, pero quien nombra a los titulares de las consejerías soy yo y quería conocerlos a todos personalmente, aunque a algunos ya los conocía. No conocía ni a Verónica Casado ni a Javier Ortega, lo he hecho hoy».

A continuación, se detallan los nombres de cada uno de los consejeros del nuevo Consejo de Gobierno:

1) Carlos Fernández Carriedo (PP), consejero de Economía y Hacienda.

2) Isabel Blanco (PP), consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

3) Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), consejero de Fomento y Medio Ambiente

4) Rocío Lucas (PP), consejera de Educación

5) Ángel Ibáñez (PP), consejero de Presidencia

6) Jesús Julio Carnero (PP), consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

7) Francisco Igea (Cs), vicepresidente, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exteriory portavoz

8) Verónica Casado (Cs), consejera de Sanidad

9) Germán Barrios (Cs), consejero de Industria y Empleo

10) Javier Ortega (Cs), consejero de Cultura y Turismo