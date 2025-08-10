Unas 3.000 personas vuelven a manifestarse en Sanabria por la recuperación de las frecuencias de tren

Unas 3.000 personas, según cifras facilitadas por la Guardia Civil a Ep, han vuelto a manifestarse este sábado en Sanabria por la recuperación de los trenes matinales que perdió la estación de Otero, la que da servicio a la comarca, tras la 'reorganización' acometida por Renfe el pasado 9 de junio.

Después de las movilizaciones con cifras similares celebradas el pasado 24 de mayo en la propia terminal y el 1 de junio en Zamora ciudad, los vecinos de la zona han vuelto a expresar su descontento en una concentración que aspiraba a contar con el respaldo de la población flotante que se encuentra estos días en la zona.

Bajo la convocatoria de varios colectivos de Sanabria, principalmente la asociación de «Viajeros Jodidos Sanabria AV», los asistentes se han reunido con pancartas a favor de la recuperación de las frecuencias ferroviarias y en contra de las políticas de Renfe y del Ministerio de Transportes. También ha habido mensajes contra el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a quien parte de la comarca culpa de la reorganización por sus presiones al operador ferroviario para que los trenes llegaran con más celeridad a la capital olívica.

En todo caso, a pesar de que los principales señalados son miembros del PSOE y del Gobierno de España, varios socialistas de la provincia han vuelto a acudir a la cita. Entre ellos, el senador y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, o el líder del partido en Zamora ciudad, David Gago. El secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, no ha podido acudir por motivos personales.

En la movilización también han participado miembros destacados del Partido Popular en la provincia, como el presidente de la Diputación en funciones, Víctor López de la Parte, o distintos alcaldes de la zona, así como uno de los responsables de Izquierda Unida en Zamora, Pablo Novo, o el procurador de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández.

Con esa pluralidad en el respaldo, los intervinientes han defendido la pertinencia de que las políticas ferroviarias atiendan a criterios sociales y no a factores meramente económicos. Así lo ha apuntado el presidente de la asociación de usuarios del AVE en Castilla y León, Carlos Perfecto, que ha pronunciado uno de los discursos principales y que ha demandado que la gente de Sanabria «no caiga en la resignación».

En la misma línea, el portavoz de 'Viajeros Jodidos Sanabria AV', José Rodríguez Ballesteros, ha indicado que la reorganización de Renfe y su posterior rechazo a rectificar constituyen «una de las grandes humillaciones que ha sufrido la comarca». El activista por los servicios ferroviarios en la zona ha añadido también que, si esto no se soluciona, una de las dimisiones que tendría que llegar debería ser la de Francesc Boya, el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España. «¿Para qué está?», ha remachado el interviniente.