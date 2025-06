El PSOE de Castilla y León, 'arrollado' por el tren

«Fuego amigo, errores no forzados, discrepancias con el Gobierno...» son términos asumidos y pronunciados en las últimas semanas por el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, para referirse a su partido. Más aún. Quien le apadrinó para tomar las ... riendas de la formación socialista en la Comunidad, el ministro de Transportes, Óscar Puente, le mandó recientemente el primer 'recado' a través de la red social X, para cuestionar su labor frente a la Junta y al PP. «¿La oposición? Bien, gracias», señaló el vallisoletano. El desencadenante para ese reproche sin disimulo fue la decisión de Renfe y, por lo tanto, del Ministerio, de eliminar frecuencias del AVE en Castilla y León, a razón de una decena, una medida que afecta a Segovia, Medina del Campo (Valladolid) y, sobre todo, a Sanabria (Zamora), que pierde, entre otros, los dos trenes de primera hora que desde la estación de Otero se dirigen a la capital zamorana y a Madrid. El ministro contraatacó a las críticas de la Junta deslizando que era la única comunidad que no había solicitado las ayudas al transporte en autobús del segundo trimestre del año, un argumento que los socialistas de Castilla y León no pudieron o no quisieron recoger.

La reducción de paradas, que se hará efectiva desde mañana, es considerada como una auténtica afrenta, especialmente en Zamora, el epicentro de la España vaciada. Una «discriminación» a una tierra con la que «quieren acabar», se pudo escuchar tanto en la manifestación celebrada en Puebla de Sanabria como en la capital del Duero los dos últimos fines de semana. En ambas había muchos socialistas como parte de la sociedad zamorana que se ha levantado contra la medida.

«Gran error»

El máximo responsable del PSCL, Carlos Martínez, mostró en un primer momento su oposición al anuncio de Renfe de eliminar las frecuencias. «Gran error», dijo, y aseguró que el diálogo con responsables de la operadora y del Ministerio era continuo. Sin embargo, los días han pasado desde aquellas primeras manifestaciones y, además de no haberse producido rectificación alguna, ha dejado en evidencia que la posición del PSCL no es tan firme y, sobre todo, han aumentado las diferencias en el seno de la formación. En el último pleno de las Cortes de Castilla y León, el Grupo Socialista votó en contra de la iniciativa del PP para pedir al Gobierno que diese marcha atrás en la supresión de paradas. Todos los demás grupos parlamentarios se posicionaron a favor y la proposición no de ley salió adelante, pero dejó en el hemiciclo el malestar de procuradores socialistas que fueron literalmente obligados a votar en contra. De hecho, antes del pleno, Martínez reunió a los de Segovia, Valladolid y Zamora –las tres provincias afectadas por la reducción de frecuencias– para indicarles que debían pulsar 'no' y no abstenerse, como pretendían algunos. En aquella reunión en los despachos del PSOE, hubo parlamentarios que mostraron sus discrepancias con las órdenes del líder socialista y la respuesta fue un sutil y amable recordatorio de las consecuencias de no acatar la disciplina de voto. Así que, finalmente, asumieron el no, aunque lo que no se pudo evitar fue la cara de disgusto, como la de la propia vicepresidenta segunda de las Cortes, la zamorana Ana Sánchez. Por si fuera poco, no fue ella la que, como venía ocurriendo con los asuntos relacionados con su provincia, defendió la posición de su Grupo sino que lo hizo la responsable de Movilidad, Laura Pelegrina, quien es de Valladolid y forma parte del núcleo de Óscar Puente en la dirección provincial.

Así que lo sucedido en el último pleno hizo sino ahondar aún más en la división y mal ambiente del grupo parlamentario después de su reestructuración tras la salida de Luis Tudanca hacia el Senado. Las diferencias entre la dirección saliente y la entrante se hacen cada vez más profundas y sólo es necesario dar una vuelta por la cafetería de las Cortes o por sus amplios pasillos para comprobar que los grupos no se mezclan. Los 'apartados' fueron también protagonistas de la crisis del micro abierto –donde se les oyó criticar a Puente y a Martínez– y, precisamente, son de las provincias 'damnificadas' por la decisión de Renfe. Y es que ahí están además de Ana Sánchez, los segovianos José Luis Vázquez o Alicia Palomo, quienes también se han visto obligados a digerir la reducción de frecuencias en la capital del Acueducto.

Sin tiempo para unas elecciones autonómicas en el horizonte A sólo nueve meses, como mucho, de que los castellano y leoneses acudan a las urnas, el PSOE de Castilla y León trata aún de armar su alternativa a Alfonso Fernández Mañueco con un proyecto político y un candidato que, en principio, sería Carlos Martínez, pero que deberá someterse al formalismo de las primarias. El tiempo apremia y medidas como la reducción de frecuencias del AVE no ayudan demasiado, menos aún con un partido envuelto en escándalos de corrupción. Una razón más para quienes claman en Castilla y León por distanciarse de las decisiones nacionales y pegarse a la tierra. Sólo así ven posible evitar una debacle que podría llevar al PSCL a romper el suelo de los 25 procuradores (hoy tiene 28) que obtuvo en 2015, la última vez que Juan Vicente Herrera fue candidato y se enfrentó a Luis Tudanca.

Los socialistas de Zamora son los que han decidido obviar más claramente al partido y poner por delante a su provincia. Lo han hecho Ana Sánchez; el secretario provincial, Antidio Fagúndez; el portavoz en el Ayuntamiento de la capital y primer teniente alcalde, David Gago, o el alcalde de Puebla de Sanabria y senador, José Fernández Blanco. Además, durante las dos manifestaciones estuvieron presentes un número importante de alcaldes y concejales del PSOE que no dudaron en posicionarse contra el Ministerio de Puente.

En definitiva, que el AVE ha demostrado que la transición en el PSOE –de Tudanca a Martínez– está siendo traumática; que el enfrentamiento de un sector con Puente (artífice del cambio) es el telón de fondo del escenario ferroviario y que, mientras, en el PP ven como el tren les abre camino, aunque no pare.