La Aemet activa el aviso rojo en zonas del norte por la borrasca Benjamín

Investigados dos trabajadores por el incendio de Polán (Toledo) que arrasó 330 hectáreas en la Dehesa de Portusa

El fuego, originado durante unas labores de reparación de tubo de riego , obligó a activar el nivel 1 del Plan Infocam ante el riesgo de que llegara al vertedero de Toledo. La Guardia Civil les atribuye un delito de incendio forestal por imprudencia

Baja a nivel 0 el incendio forestal de Polán, cuya espesa columna de humo se ha divisado desde Toledo

El intenso humo que generó el incendio de Polán fue visible desde el Casco histórico de Toledo ABC

ABC

Toledo

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigan a dos personas como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia ocurrido el pasado 13 de septiembre de 2025 en el paraje Dehesa de Portusa, dentro del término ... municipal de Polán (Toledo). El fuego llegó a calcinar 330 hectáreas de monte y matorral, según ha informado la Guardia Civil.

