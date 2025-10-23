Investigados dos trabajadores por el incendio de Polán (Toledo) que arrasó 330 hectáreas en la Dehesa de Portusa

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigan a dos personas como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia ocurrido el pasado 13 de septiembre de 2025 en el paraje Dehesa de Portusa, dentro del término ... municipal de Polán (Toledo). El fuego llegó a calcinar 330 hectáreas de monte y matorral, según ha informado la Guardia Civil.

La emergencia obligó a declarar el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales, ante el riesgo de que las llamas pudieran afectar a infraestructuras esenciales como el vertedero de Toledo y viviendas aisladas. Además se adoptaron todas las medidas necesarias para proteger la zona habitada más próxima y garantizar la seguridad del personal que participaba en la extinción.

Las investigaciones del Seprona determinaron que el origen del fuego estuvo en los trabajos de reparación y recuperación de tubos de riego realizados en la zona. Durante esas tareas se utilizó maquinaria de corte que generó numerosas chispas que iniciaron inmediatamente el incendio, según se desprende de la investigación.

Noticia Relacionada Extinguido el incendio forestal de Almorox (Toledo) tras tres días de lucha contra las llamas F. F. En el operativo de extinción de las llamas han participado en total 310 efectivos tanto de Castilla-La Mancha como de la Comunidad de Madrid, así como equipos de la BRIF de la La iglesuela y del Puerto del Pico

Los dos trabajadores implicados trataron de sofocar las llamas utilizando diferentes medios, pero la sequedad del terreno, las altas temperaturas y el fuerte viento «fueron factores claves para la rápida propagación del fuego».

Ante la magnitud del incendio, se desplegó un amplio dispositivo de extinción compuesto por 35 medios, seis de ellos aéreos, junto a efectivos de la Guardia Civil, el Plan Infocam, el Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo, Protección Civil y Brigadas Forestales.

Durante la intervención se crearon cortafuegos preventivos que, junto con la rápida actuación de los servicios de emergencia, consiguieron frenar el avance de las llamas, evitando que el fuego alcanzara el Ecoparque, el cual solo se vio afectado en su perímetro.

El incendio quedó controlado durante la madrugada del domingo, manteniéndose la zona bajo vigilancia para evitar posibles rebrotes.