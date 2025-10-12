Controlado el incendio forestal de Almorox (Toledo) tras tres días de lucha contra las llamas

El incendio forestal declarado en el paraje 'Los Enebrales' situado en el término municipal de la localidad toledana de Almorox (Toledo) ha quedado controlado a primera hora de este domingo, tras tres días de trabajo ininterrumpido por parte de los equipos de extinción.

El ... fuego, detectado por un particular el jueves a las 14:25 horas, e propagó rápidamente durante la madrugada del viernes debido a las rachas de viento, lo que obligó a desalojar de forma preventiva a una veintena de personas alojadas en una hospedería rural, así como a los animales de un albergue canino. Los responsables de la emergencia precisaron que no corrieron peligro en ningún momento, aunque fue necesario cortar tres carreteras para facilitar las labores de extinción.

En las labores de extinción permanecen desplegados 14 medios terrestres, integrados por 41 efectivos, entre bomberos forestales, agentes medioambientales y personal técnico del Infocam, dado que aunque el fuego está ya perimetrado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación o con vegetación ya quemada, pueden quedar en su interior algunos puntos de ignición. Noticia Relacionada UGT denuncia que la falta de medios vuelve a repetirse en Almorox después del incendio en el Pico del Lobo ABC El sindicato critica que se hayan retirado efectivos cuando el fuego se estaba reproduciendo En el dispositivo colaboraron también medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con efectivos de las BRIF de La Iglesuela y del Puerto del Pico, así como dotaciones de la Comunidad de Madrid, que enviaron 20 recursos terrestres -entre bomberos y brigadas forestales- además de dos helicópteros y un bulldozer. En total, durante el operativo han participado en total 75 medios y 310 personas, según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) del Gobierno regional. Las causas del incendio, que ha arrasado más de 500 hectáreas, se están investigando, sin que se descarte que haya sido intencionado.

