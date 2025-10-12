Suscribete a
Controlado el incendio forestal de Almorox (Toledo) tras tres días de lucha contra las llamas

El fuego obligó a desalojar a una veintena de personas y a cortar tres carreteras. En el operativo de extinción de las llamas han participado 310 efectivos de Castilla-La Mancha y la comunidad de Madrid, así como equipos de la BRIF de la La iglesuela y del Puerto del Pico

El incendio forestal de Almorox desciende a nivel 0 tras la estabilización de su perímetro por los equipos de extinción

El incendio ha sido dado por controlado pasadas las nueve de la mañana de hoy
ángeles visdómine (EFE)

F. F.

Toledo

El incendio forestal declarado en el paraje 'Los Enebrales' situado en el término municipal de la localidad toledana de Almorox (Toledo) ha quedado controlado a primera hora de este domingo, tras tres días de trabajo ininterrumpido por parte de los equipos de extinción.

El ... fuego, detectado por un particular el jueves a las 14:25 horas, e propagó rápidamente durante la madrugada del viernes debido a las rachas de viento, lo que obligó a desalojar de forma preventiva a una veintena de personas alojadas en una hospedería rural, así como a los animales de un albergue canino. Los responsables de la emergencia precisaron que no corrieron peligro en ningún momento, aunque fue necesario cortar tres carreteras para facilitar las labores de extinción.

