Una gran columna de humo de un incendio en Polán en nivel 1 se divisa desde Toledo

Un incendio que se ha originado sobre las seis de la tarde en la localidad toledana de Polán, y en el que trabajan 20 medios y 72 efectivos contraincendios, ha subido a nivel 1 de peligrosidad sobre las 20.15 horas, según informa el Infocam de Castilla-La Mancha.
Se trata de un incendio forestal-herbáceo que ha provocado tal cantidad de humo espeso y negro que la columna puede divisarse desde varias zonas de Toledo, como el centro comercial 'Luz del Tajo, o el mismo centro histórico de la capital regional. Se ha producido el incendio en el paraje Finca Portusa y ha sido detectado por un particular, que ha llamado para alertar de lo que ocurría.
De forma simultánea, y a la misma hora, otro incendio se ha declarado en otro municipio de los Montes de Toledo, Las Ventas con Peña Aguilera, aunque ya ha quedado controlado, exactamente a las 19.47 horas. Para sofocar las llamas han intervenido 7 medios y 33 efectivos.
Se da la circunstancia de que el mismo día en que han subido las temperaturas por encima de los 30 grados centígrados se han originado estos dos incendios en la provincia de Toledo.
