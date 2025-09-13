Una gran columna de humo de un incendio en Polán en nivel 1 se divisa desde Toledo

El intenso humo se confunde con la puesta de sol en Toledo desde la zona del Alcázar

Un incendio que se ha originado sobre las seis de la tarde en la localidad toledana de Polán, y en el que trabajan 20 medios y 72 efectivos contraincendios, ha subido a nivel 1 de peligrosidad sobre las 20.15 horas, según informa el Infocam de Castilla-La Mancha.

Se trata de un incendio forestal-herbáceo que ha provocado tal cantidad de humo espeso y negro que la columna puede divisarse desde varias zonas de Toledo, como el centro comercial 'Luz del Tajo, o el mismo centro histórico de la capital regional. Se ha producido el incendio en el paraje Finca Portusa y ha sido detectado por un particular, que ha llamado para alertar de lo que ocurría.

De forma simultánea, y a la misma hora, otro incendio se ha declarado en otro municipio de los Montes de Toledo, Las Ventas con Peña Aguilera, aunque ya ha quedado controlado, exactamente a las 19.47 horas. Para sofocar las llamas han intervenido 7 medios y 33 efectivos.

La columna de humo del incendio de Polán visible desde el centro comercial Luz del Tajo ABC

Se da la circunstancia de que el mismo día en que han subido las temperaturas por encima de los 30 grados centígrados se han originado estos dos incendios en la provincia de Toledo.