PSOE, PP y Vox se ponen de acuerdo para defender a los trabajadores de la empresa Mahle de Motilla del Palancar

En el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, los grupos parlamentarios del PSOE, PP y Vox se han puesto de acuerdo únicamente en un punto: aprobar una declaración institucional en apoyo a los trabajadores de la multinacional Mahle, afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) que ha anunciado la dirección de la compañía para su planta en Motilla del Palancar (Cuenca). La medida ha sido adoptada pasadas las cuatro de la tarde, tras la votación del resto de asuntos del orden del día.

Noticia Relacionada Industria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana integran una mesa de seguimiento para plantear alternativas al ERE de Mahle ABC Franco ha remarcado como prioridad de las instituciones la protección de los puestos de trabajo y el mantenimiento de las capacidades industriales de la compañía

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha leído la declaración, en la que se ha subrayado que el ERE podría afectar a unas 550 personas. «Desde las Cortes hemos considerado imprescindible defender el empleo de calidad y la industria como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo sostenible de Motilla del Palancar y su comarca», se ha recogido en el texto. Además, los grupos han mostrado su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras y han manifestado su compromiso de mantenerse vigilantes durante el proceso de consultas y negociación.

El documento consensuado también ha recordado que tanto Mahle como su predecesora, Nagares, han sido empresas históricas en el municipio, y que la aplicación de los ajustes anunciados «sin duda, ha supuesto un duro golpe para muchas familias y para la estabilidad del tejido productivo de la comarca».