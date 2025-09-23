CCOO califica el ERE de la empresa Mahle como «el más grande de Castilla-La Mancha en muchísimos años»

El anuncio de la multinacional alemana Mahle de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 550 empleados en su planta de Motilla del Palancar (Cuenca) y a otros 190 en la de Paterna (Valencia) ha generado un gran rechazo por parte del sector sindical en Castilla-La Mancha.

Tanto es así que este martes ha sido uno de los temas tratados en el consejo regional de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha. El secretario general del sindicato, Javier Ortega, ha trasladado su «gran preocupación» por «el brutal expediente de regulación de empleo« que la empresa formalizará en próximos días y del que »espera« que »se salven todos los puestos de trabajo que se puedan salvar«.

Según Ortega, se trataría «del ERE más grande en Castilla-La Mancha en muchísimos años«, recordando que este jueves se presentará la documentación correspondiente y se concretará la propuesta que hace la empresa, iniciándose un proceso de negociación.

«Desde CCOO afrontamos este conflicto laboral desde una perspectiva jurídica de defensa de los puestos de trabajo», pues, tal y como ha afirmado Ortega, la empresa alega causas organizativas y de producción, no causas económicas. Además, «hay una vertiente de defensa de los puestos de trabajo, con movilizaciones que se irán concretando a lo largo de la semana».

«Cuando se plantea una medida de estas características, el objetivo es que todos los puestos de trabajo que se puedan salvar. En este caso, hay que analizar la viabilidad de una inversión que lleva pocos años, que ha sido una inversión millonaria en una comarca con muchos problemas, muy deprimida como la de Motilla y que generaría un gravísimo problema«, ha lamentado.

En esta línea, ha recordado que es una «empresa galardonada, financiada con fondos públicos por el esfuerzo en aumentar la plantilla y en la actividad que genera« y ha invitado a hacer »una reflexión serena con qué está pasando con este tipo de empresas«.

Por último, se ha preguntado qué ha pasado con la empresa Eserman de Puertollano, «un caso parecido que afecta a 60 trabajadores», por lo que ha planteado abrir un debate sobre si el futuro del empleo industrial de Castilla-La Mancha tenga futuro y que este aporte «un valor añadido».