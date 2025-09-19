Mahle ve «inevitable» los despidos en Motilla del Palancar y Valencia y buscará soluciones «justas» para los afectados

El Grupo Mahle ha confirmado la reducción de su plantilla en Motilla del Palancar en aproximadamente 550 empleados y en Valencia en unos 190 empleados en varias fases a lo largo de los próximos meses, una decisión que ve «inevitable», reafirmando su compromiso de buscar «soluciones justas y socialmente aceptables para las personas afectadas».

En un comunicado ha ratificado «la reestructuración estratégica en su planta de Motilla del Palancar y en el Centro Tecnológico de Valencia«, una decisión tomada debido «a los múltiples vientos en contra a los que hace frente actualmente la industria del automóvil, incluida la ralentización de los mercados globales de la automoción, las incertidumbres arancelarias y unos volúmenes más bajos de lo esperado en la movilidad eléctrica».

Como resultado, las instalaciones de producción de Mahle para productos relacionados con la electrificación están actualmente «extremadamente infrautilizadas y no se espera que alcancen su plena capacidad en un futuro próximo».

Los centros de las localidades de Motilla y Valencia se han visto «especialmente afectados por estos desarrollos». «Después de evaluar a fondo todas las opciones, se ha llegado a la conclusión de que es inevitable reducir la plantilla en Motilla del Palancar en aproximadamente 550 empleados y en Valencia en unos 190 empleados en varias fases a lo largo de los próximos meses y dependiendo de los futuros desarrollos del negocio«.

Ahora, el proveedor de componentes para la automoción inicia un proceso de consulta con los representantes de los trabajadores para identificar «soluciones justas y socialmente aceptables para las personas afectadas», manteniendo «su compromiso de seguir desarrollando su negocio en España a futuro». El desarrollo y la producción actual de producto continuarán «como siempre para atender a los clientes y cumplir con sus pedidos», han precisado desde la empresa.

Destacando que «la electrificación es un campo estratégico clave para Mahle, la compañía señala que está »dedicada a producir y desarrollar soluciones tecnológicas plenamente integradas, de alto rendimiento e innovadoras para que esta área tecnológica esté a la vanguardia como un actor competitivo e innovador cuando los mercados se recuperen y los pedidos de alto volumen vuelvan a entrar«.

Opera en España desde la década de los 70, con el establecimiento de la primera planta de Mahle en la pequeña localidad de Montblanc, Cataluña. España es un mercado clave para Mahle en Europa, ya que emplea a casi 2.500 personas en ocho centros de producción repartidos por todo el país.

Los equipos de estos centros fabrican componentes para vehículos eléctricos y motores de combustión limpia, así como soluciones de alta tecnología para bicicletas eléctricas, contribuyendo activamente a la movilidad sostenible. La compañía continúa invirtiendo en innovación y producción local para proporcionar soluciones de tecnología avanzada a sus clientes.

