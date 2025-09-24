Industria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana integran una mesa de seguimiento para plantear alternativas al ERE de Mahle

El Ministerio de Industria, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana van a integrar una mesa de seguimiento en la que plantear alternativas en el marco de la reindustrialización al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha anunciado Mahle para sus plantas de Motilla del Palancar (Cuenca) y Paterna (Valencia), con el fin de buscar líneas de trabajo alternativas para ambas factorías y minorar el impacto del expediente.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que se ha celebrado hoy en la sede del Ministerio de Industria y Turismo, y en la que han tomado parte el ministro, Jordi Hereu; el comisionado para la Reindustrialización, Jaime Peris; la consejera de Economía, Empresas y el Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco y el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Felipe Javier Carrasco junto con miembros de la dirección de la empresa Mahle.

En concreto, por parte de la compañía han asistido al encuentro el director de Operaciones Motor & Drive Systems, Electronics, Compressors, Pumps Europe, William Fabre y el Head of Global Electronics, Richard Bargsten, así como los responsables de Recursos Humanos, Hernán Javier Torres y Silvia Bueno a quienes el ministro y el conjunto de las instituciones han reiterado que la prioridad de todas es proteger tanto los puestos de trabajo como las capacidades productivas de ambas plantas, para continuar siendo un polo estratégico en la transición de la industria de la automoción desde el modelo de combustión hacia una movilidad eléctrica y sostenible.

En el encuentro, Patricia Franco ha recordado la existencia de medidas y programas por parte tanto del Ministerio de Industria como del Ministerio de Trabajo para garantizar la protección del empleo en plenos procesos de reindustrialización, y ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a estar al lado de las personas afectadas por el expediente y de las familias, con el objetivo prioritario tanto de reducir su impacto en el empleo como de mantener las capacidades industriales de la compañía a través de la búsqueda de líneas de trabajo y producción alternativas, por lo que ha reiterado la importancia de abordar de manera conjunta un plan de reindustrialización que permita acercar ambos objetivos.