Motilla de Palancar (Cuenca) se alza contra el ERE en Mahle: 2.500 personas se manifiestan contra el despido de 550 trabajadores

Unas 2.500 personas se han manifestado este sábado en las calles de Motilla del Palancar (Cuenca) para frenar el ERE de Mahle que prevé el despido de 550 trabajadores

Cerca de 2.500 personas han marchado este sábado por las calles de la localidad conquense de Motilla del Palancar en respuesta a la protesta convocada por CCOO y UGT contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Mahle, que supondría 550 despidos.

La presidenta del comité de empresa, Claudia Navarro, ha explicado que esta primera acción reivindicativa «no persigue otro fin que mover a la gente de la comarca y dar una imagen de fuerza». En la asamblea previa, a la que asistieron medio millar de personas, se expuso el calendario del proceso y se resolvieron las dudas de la plantilla. «Hasta el 30 de octubre es el periodo de consultas. Haremos reuniones y negociaremos con la empresa hasta entonces», señaló.

El secretario provincial de Comisiones Obreras (CCOO) Cuenca, Carlos Hortelano, agradeció públicamente al Ayuntamiento de Motilla del Palancar la cesión del espacio, así como a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, que tenía previsto allí un acto benéfico. «Estos 550 trabajadores y trabajadoras son un 6% de la tasa de desempleo en esta provincia. Estamos hablando de un impacto social y económico devastador», advirtió, denunciando además que «en los últimos días hemos conocido cómo empresas subcontratadas de Mahle están ofertando puestos fijos discontinuos para trabajar a través de ETTs».

Por su parte, el secretario de UGT FICA Cuenca, Jesús Laín, recordó que «hay familias enteras que llevan toda una vida en una empresa a la que se ha puesto la alfombra roja para crear empleo y que no ha estado a la altura». El dirigente sindical abogó por encontrar soluciones alternativas en las que las administraciones ya están trabajando para que la gente «no se tenga que ir de aquí».

Asimismo, a la dirección de la empresa le lanzó la siguiente reflexión: «Igual hay que coger proyectos más pequeños y no megaproyectos«. »Estamos preocupados porque esta planta siga siendo productiva y trataremos de revertir este ERE que puede hacer mucho daño», ha agredado Laín.

Desde la secretaría general de la Federación de Industria de CCOO CLM, Juan Antonio Cuevas destacó el éxito de la convocatoria ciudadana. «Tenemos 550 dramas de muchas familias que han venido de fuera y han comprado sus pisos y ven como un proyecto industrial en una zona rural, por una decisión de una multinacional, se puede ver truncado».

Durante la manifestación se leyó un manifiesto en el que CCOO, UGT, el comité de empresa y la plantilla trasladaron a la dirección el rechazo unánime al ERE, el mayor en la historia de la provincia de Cuenca. «Se deben buscar otras alternativas menos traumáticas y más justas para todos. ¡No a los despidos masivos! ¡No al ERE en Mahle!», señala el documento.

En cuanto al calendario de negociación, este pasado jueves se designaron los integrantes de la comisión negociadora: seis representantes de la planta de Paterna, todos de CCOO, y siete de Motilla del Palancar, de los que cinco son de CCOO y dos de UGT. A partir de ahora, la empresa podrá iniciar el periodo de consultas, que se prolongará un máximo de 30 días. En este tiempo, la representación sindical analizará con los gabinetes técnicos de ambos sindicatos si las causas del despido colectivo están o no justificadas. Transcurrido el plazo, la empresa comunicará a la autoridad laboral el resultado.