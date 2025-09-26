Administraciones y Mahle formarán un grupo de trabajo para buscar «nuevas palancas de industrialización» para minimizar el impacto en el empleo

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha anunciado este viernes la constitución de un grupo de trabajo entre administraciones y la empresa Mahle, que ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a 550 trabajadores, para «buscar nuevas palancas de industrialización» y «dotar de producción a la planta, así como minimizar el impacto en el empleo».

Así lo ha avanzado la titular de Empleo tras la reunión del Observatorio de Comercio de la comunidad, que ha señalado que esta misma semana han tenido una reunión para «buscar un plan de reindustrialización que dé respuesta a la caída de actividad de la empresa que está teniendo en la actualidad y que prevé seguir teniendo durante los próximos dos años».

Un trabajo en el que, según ha indicado, las comunidades autónomas afectadas, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana, están trabajando junto con el Ministerio de Industria para «buscar palancas de reindustrialización que nos permitan volver a dotar de carga de trabajo en el sector que ellos representan a la planta actual para como digo seguir minimizando el impacto de en las personas».

Fruto de esa reunión, ha avanzado la constitución de un grupo de trabajo para trabajar «en un positivo» y «mantener tanto la actividad industrial en las zonas afectadas por el ERE como empleo, que para nosotros es una prioridad absoluta».

«La prioridad absoluta del Gobierno regional es mantener las capacidades industriales, pero y sobre todo, también mantener los empleos en una comarca en un municipio que tiene algo más de 6.000 habitantes y donde lógicamente, una decisión tan drástica puede afectar, sin duda, a la vida de muchas personas y muchas familias».