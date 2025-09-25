Unai Sordo (CCOO) urge a reformar el sistema de despido y pide implicación institucional para salvar Mahle

Unai Sordo, secretario general de CCOO, intervino en las Jornadas de Estudios Jurídicos organizadas por el sindicato junto a la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UCLM

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reivindicado en Albacete la necesidad de reformar el sistema de despido en España y ha exigido la implicación de las instituciones para evitar el cierre de la planta de Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca), afectada por un expediente de regulación de empleo.

En declaraciones previas a las Jornadas de Estudios Jurídicos organizadas por el sindicato junto a la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UCLM, Sordo mostró su solidaridad con la plantilla de Mahle. «No es admisible que una decisión unilateral de la empresa lleve a la calle a cientos de personas trabajadoras y origine un problema en la comarca y en la provincia», afirmó Sordo que considera que «este proyecto empresarial está ligado a un sector con mucho futuro y mucho recorrido como es el del coche eléctrico».

El dirigente sindical advirtió de que las compañías abusan de los despidos porque «siguen siendo demasiado baratos». En este sentido, aseguró que «más allá del pronunciamiento que no compartimos del Tribunal Supremo sobre la no necesidad de adaptarnos a esta Carta Social Europea, vamos a exigir al Gobierno en una mesa de negociación abordar una reformulación del esquema del despido, sin perjuicio de las acciones judiciales que de forma conjunta con UGT sigamos emprendiendo».

«Desincentivar el despido, objetivos prioritario»

Sordo defendió que desincentivar el despido debe ser un objetivo prioritario, lo que pasa por elevar las indemnizaciones y reforzar la protección de los trabajadores en despidos colectivos. «Cuando una empresa despide tiene que ser porque no tiene ninguna otra salida, pero la empresa no puede optar por despidos que a veces son caprichosos, a veces ilegales, a veces fraudulentos y a veces improcedentes. Y tampoco es admisible que ante un despido improcedente y a veces con un fraude de Derecho evidente, la empresa se salga con la suya, porque a la hora de la verdad es el empresario o empresaria quien determina si el trabajador, injustamente despedido, vuelve a incorporarse a la empresa o es indemnizado. No ocurre en ninguna otra figura del Derecho Laboral que se favorezca al infractor», denunció.

Durante la inauguración de las jornadas, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, subrayó que «el derecho del trabajo no es una regulación abstracta sino que impacta de forma contundente en la vida de la gente. Por eso es tan importante que espacios como este se realicen y que puedan surgir de él propuestas, ideas y, sobre todo, una forma de emplear el derecho del trabajo para el fin que persigue».

Movilizaciones de CCOO y UGT por Gaza

En otro orden, el secretario general de CCOO anunció movilizaciones conjuntas con UGT en todos los centros de trabajo el próximo 15 de octubre, para exigir el fin de la ofensiva israelí en Gaza. «Unas movilizaciones que se concretarán en paros parciales para poder realizar concentraciones u otro tipo de actos para visibilizar el rechazo del mundo del trabajo, que creo que es compartido con el conjunto de la sociedad, a una matanza que va a pasar a la historia como una de las grandes infamias que se han cometido en Palestina», declaró.

Sordo añadió que, más allá del debate jurídico sobre la calificación de los hechos, «detrás de la barbaridad que estamos viendo en Gaza, lo que se está produciendo es una recomposición del poder de los países en Oriente Medio, e Israel está actuando con el absoluto beneplácito de Estados Unidos con la intención de exterminar o desplazar al conjunto de la población palestina. Y si Netanyahu actúa así es porque tiene el aval de las nuevas extremas derechas que representa Trump». Por ello, pidió a las instituciones europeas que sean «mucho más beligerantes y mucho más ambiciosas» para frenar lo que definió como genocidio.