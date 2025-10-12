Suscribete a
Farcama, una cita cultural que abraza corazones del mundo

Este año la feria reúne a 15 expositores internacionales, procedentes de cinco países diferentes. lo que la convierte en la «la edición más internacional hasta la fecha»

Farcama supera los 20.000 visitantes los tres primeros días y encara el fin de semana con «muy buenas previsiones»

Visitantes a Farcama en el día de ayer en su nueva ubicación en el paseo de Recaredo
Visitantes a Farcama en el día de ayer en su nueva ubicación en el paseo de Recaredo H. FRAIILE
Elisabeth Bustos

Gloria reconoce estar profundamente emocionada por el cariño que ha recibido estos días en Toledo. Esta artesana, procedente de Palestina, forma parte de los quince expositores internacionales que desde el pasado martes participan en la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), que ... este año se celebra en el paseo de Recaredo, debido a las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el paseo de la Vega.

