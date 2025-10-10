Reconocimientos a los mejores artesanos de Castilla-La Mancha: un homenaje al valor de lo auténtico frente a los «productos sin alma»

La emoción, la tradición y el talento han sido los grandes protagonistas del acto de entrega de las Distinciones y Reconocimientos Artesanos de Castilla-La Mancha, uno de los momentos más emotivos de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), ... que se celebra hasta el domingo en Toledo.

Una ceremonia que ha servido para rendir homenaje al esfuerzo, la creatividad y las raíces de un sector que mantiene viva la esencia de lo hecho a mano frente a la producción impersonal. En los discursos de los premiados se repitieron palabras como familia, herencia, manos, sacrificio e innovación, en una jornada en la que se reivindicó el valor del oficio artesano y la importancia de transmitirlo de generación en generación.

La Medalla al Mérito Artesano 2025 ha recaído este año en el damasquinador toledano Ángel Luis Corrales, en reconocimiento a más de tres décadas de dedicación a una de las técnicas más singulares y prestigiosas de la región. Visiblemente emocionado, Corrales ha afirmado sentirse «orgulloso de recibir este galardón tras treinta años de trabajo» y ha asegurado que el reconocimiento le anima a seguir creando «como el primer día».

Ángel Luis Corrales, damasquinador toledano que ha recibido la Medalla al Mérito Artesano, con la consejera de Economía, Patricia Franco

«Reivindico el valor de lo artesanal frente a los productos sin alma», ha proclamado, convencido de que «la artesanía auténtica triunfará sobre lo mediocre. No nos rendiremos: seguiremos peleando, creando e innovando».

Junto al máximo galardón, se entregaron seis Placas al Mérito Artesano: En Albacete, al Museo de la Cerámica de Chinchilla; en Ciudad Real, al bordador Francisco José Perales, de Torralba de Calatrava; en Cuenca, al tejedor Ramón Cobo, de Mota del Cuervo; en Guadalajara, a la Escuela de Folklore de Guadalajara y en Toledo, a Artesanos del Cuero Rey Pavón, de Consuegra. Y, por último, en el ámbito nacional, a la Fundación Loewe. También han concedido nueve títulos de Maestro y Maestra Artesana a profesionales que encarnan el saber hacer y la excelencia en sus oficios: los ceramistas Emilio Cruz, Francisco Casas y Gustavo del Pino; el cuchillero Pablo Guillermo Mendoza; los tejedores Sergio Rosa y Ramón Cobo; el alfarero Juan Carlos Fernández; la vidriera Ana Úbeda y la jabonera Estela Cuadrado.

En cuanto a los Premios Regionales de Artesanía, en la categoría de Diseño Aplicado a la Artesanía han resultado ganadores María Lorenzo Camisón y Maarten Van Ham por su obra 'Soberbia'. En Emprendimiento, el galardón fue para la ceramista Elisa Menchero por su proyecto 'Natura'; y en Producto Artesano, para el mosaiquista Antonio Benito por su pieza 'Alfombra Mosaico'.

Durante el acto, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que se trata de «uno de los actos más emotivos del año, porque detrás de cada pieza hay una historia de vida, de esfuerzo y de familia». Franco ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con el sector, «como firmes aliados en la defensa de nuestro legado artesano», y recordó que ya son casi 200 los títulos de Maestro y Maestra Artesana concedidos en Castilla-La Mancha.

El alcalde de Toledo ha felicitado a los premiados y ha subrayado «la creatividad, la tradición y la innovación que definen al sector artesano de la región», con una mención especial a Ángel Luis Corrales, «para quien este premio, pese a su dilatada trayectoria, tiene un significado muy especial».

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, que también participó en la entrega, ha felicitado a todos los galardonados «por mantener vivas unas tradiciones que son orgullo de la provincia» y alabó «la creatividad y el talento que demuestran en cada pieza».