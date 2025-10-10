Suscribete a
ABC Premium

Reconocimientos a los mejores artesanos de Castilla-La Mancha: un homenaje al valor de lo auténtico frente a los «productos sin alma»

El damasquinador toledano Ángel Luis Corrales ha recibido la Medalla al Mérito Artesano en una ceremonia, enmarcada en Farcama

Farcama entrega en Toledo los reconocimientos al Mérito Artesano y los Premios Regionales de Artesanía

Farcama, en el Paseo de Recaredo de Toledo, supera el ecuador con éxito de público y ventas

Foto de familia de todos los premiados de este 2025H. FRAI
Foto de familia de todos los premiados de este 2025H. FRAI H. FRAILE
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La emoción, la tradición y el talento han sido los grandes protagonistas del acto de entrega de las Distinciones y Reconocimientos Artesanos de Castilla-La Mancha, uno de los momentos más emotivos de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), ... que se celebra hasta el domingo en Toledo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app