Farcama, en el Paseo de Recaredo de Toledo, supera el ecuador con éxito de público y ventas

Autoridades durante la entrega de premios
Valle Sánchez

TOLEDO

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado este viernes las buenas cifras de la presente edición de Farcama, que ha superado ya el ecuador con excelentes resultados en ventas y afluencia de visitantes, en su nueva ubicación en el Paseo ... de Recaredo de Toledo. La consejera ha confiado que el fin de semana sea «un gran colofón» para la feria, coincidiendo con el inicio de 'Farcama Suena', que incluye conciertos en directo como el de Amaral. Así lo ha afirmado la consejera durante el acto de reconocimiento a los artesanos de la región celebrado en la Carpa Institucional de la XLIV edición de la Feria Regional de Artesanía de Castilla-La Mancha, un evento en el que ha anunciado que Castilla-La Mancha celebrará en 2026 el primer Congreso Internacional de Artesanía, una cita que busca impulsar el prestigio y la protección de los oficios artesanos y consolidar la posición de la región como referente nacional e internacional en el sector.

