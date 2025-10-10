Farcama, en el Paseo de Recaredo de Toledo, supera el ecuador con éxito de público y ventas

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado este viernes las buenas cifras de la presente edición de Farcama, que ha superado ya el ecuador con excelentes resultados en ventas y afluencia de visitantes, en su nueva ubicación en el Paseo ... de Recaredo de Toledo. La consejera ha confiado que el fin de semana sea «un gran colofón» para la feria, coincidiendo con el inicio de 'Farcama Suena', que incluye conciertos en directo como el de Amaral. Así lo ha afirmado la consejera durante el acto de reconocimiento a los artesanos de la región celebrado en la Carpa Institucional de la XLIV edición de la Feria Regional de Artesanía de Castilla-La Mancha, un evento en el que ha anunciado que Castilla-La Mancha celebrará en 2026 el primer Congreso Internacional de Artesanía, una cita que busca impulsar el prestigio y la protección de los oficios artesanos y consolidar la posición de la región como referente nacional e internacional en el sector.

La consejera ha explicado que este nuevo congreso «nace con la vocación de prestigiar y visibilizar la labor artesana, pero también de reivindicar la protección de los oficios artesanos en nuestra región y en todo el mundo». El evento se enmarcará dentro del calendario anual de promoción de la artesanía que impulsa el Ejecutivo autonómico, junto a la celebración de Farcama y la edición de Primavera de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, que el próximo año tendrá lugar en Bayona (Francia).

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha celebrado también la positiva acogida del evento en su ubicación provisional, subrayando la colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial, y afirmó que «la feria nunca había sido tan internacional como la de este año». Velázquez ha adelantado además que, si todo transcurre según lo previsto, la edición de 2026 de Farcama se celebrará en el renovado Parque de la Vega, un espacio «excepcional para acoger la feria y para que los premios a los artesanos se entreguen también allí, marcando un antes y un después».

La artesanía, símbolo de identidad y desarrollo rural

El alcalde ha destacado que hablar de artesanía es hablar de «creatividad, talento, tradición, trabajo y esfuerzo», y recordó que el sector afronta los retos de la globalización «con esperanza e ilusión por el futuro».

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha subrayado que «apostar por la artesanía es apostar por el futuro de nuestra tierra, por la vida en los pueblos y por el mundo rural». Cedillo ha insistido en que ferias como Farcama y el futuro Congreso Internacional «ponen en valor ese otro patrimonio que tenemos en nuestra artesanía y dan el protagonismo que merecen a quienes, con sus manos y su ingenio, mantienen vivas las raíces de nuestra identidad».