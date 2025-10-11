Suscribete a
Farcama supera los 20.000 visitantes los tres primeros días y encara el fin de semana con «muy buenas previsiones»

La feria cuenta con la presencia de 129 estands artesanos con exposición y venta, 15 de ellos internacionales procedentes de cinco países diferentes

Novedades de Farcama 2025 en Toledo: estrena ubicación, más días y con acento internacional

Ana Isabel Fernández y Roberto Perea visitan un stand de Farcama
Ana Isabel Fernández y Roberto Perea visitan un stand de Farcama
E. Bustos

La Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) ha cruzado ya el ecuador de su programación, y lo ha hecho superando los 20.000 visitantes contabilizando martes, miércoles y jueves. Lo hace en su nueva ubicación, el Paseo de Recaredo, a la ... espera de un fin de semana con «muy buenas previsiones de cara al fin de semana».

