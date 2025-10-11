Farcama supera los 20.000 visitantes los tres primeros días y encara el fin de semana con «muy buenas previsiones»

La Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) ha cruzado ya el ecuador de su programación, y lo ha hecho superando los 20.000 visitantes contabilizando martes, miércoles y jueves. Lo hace en su nueva ubicación, el Paseo de Recaredo, a la ... espera de un fin de semana con «muy buenas previsiones de cara al fin de semana».

Así lo ha destacado la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández, que ha visitado este sábado la feria, acompañada del presidente de Fracaman, Roberto Perea. «Son unas cifras muy positivas teniendo en cuenta la nueva ubicación, que ha generado expectación y ha tenido una muy buena acogida, y que ha sido en días de diario, en los que muchas personas se han acercado a ver la feria y a comprar artesanía de Castilla-La Mancha y de todo el mundo», ha señalado Fernández.

La feria de artesanía por excelencia de la región reúne en esta edición a 129 estands expositores, con una una presencia internacional «más fuerte que nunca», con 15 expositores que vienen de cinco países. «Hay artesanos y artesanas de cinco países diferentes, además de los nacionales y los artesanos regionales, haciendo que esta sea la edición con más acentos internacionales de Farcama».

«Las sensaciones son muy positivas y lo que nos transmiten los artesanos y artesanas es que el público está respondiendo, y que podremos tener una nueva edición en esta nueva ubicación», ha indicado la directora general.

Además, ha destacado el impacto de la programación que se desarrolla en el marco de la feria, «con la participación de más de 1.200 escolaresen los talleres didácticos que hemos llevado a las cinco provincias de la región«, y con el inicio en el fin de semana de 'Farcama Suena', con actuaciones musicales en directo en la feria y también el concierto que se celebrará en la plaza de toros con Amaral como cabeza de cartel.

Por su parte, Perea ha reconocido que la feria «está yendo muy bien» y el nuevo espacio «lo hemos adaptado perfectamente». «Es un espacio muy accesible donde es muy agradable pasear». Además, ha reconocido que faltan «los días fuertes» por lo que «estamos convencidos de que van a ser unos días impresionantes», ha concluido.