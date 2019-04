Núñez pide el voto para el PP, «garante de la libertad y del respeto por las tradiciones» El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha visitado Illana la II Feria de la Caza junto al candidato al Congreso por Madrid, el torero Miguel Abellán

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este sábado el voto para su partido en las próximas elecciones del día 28 por ser el garante en la defensa de la libertad y del respeto a las tradiciones, como la caza y los toros, y a la forma de vivir del mundo rural.

Núñez, que ha visitado este sábado en Illana (Guadalajara) la II Feria de la Caza junto al candidato del PP al Congreso por Madrid, el torero Miguel Abellán, ha afirmado que «el PP cree firmemente que nuestro mundo rural, nuestra caza, nuestros toros, todo aquello que nos representa, merece nuestro apoyo», ha indicado el partido en un comunicado.

«El PP siempre ha defendido la caza como un elemento fundamental de nuestra forma de vivir, de nuestra cultura y de la dinamización económica y turística de nuestros pueblos», ha sostenido Núñez que se ha referido a la importancia del sector cinegético en Castilla-La Mancha.

De hecho, ha detallado que «mueve anualmente 620 millones de euros, más de 24.000 empleos y son miles los cazadores que en cada pueblo salen a disfrutar al monte a mejorar el mantenimiento del ecosistema».

Y, en este contexto, ha considerado fundamental trabajar por las licencias de caza interautonómicas, porque «las fronteras administrativas no pueden limitar los derechos de los ciudadanos, que no deben ver mermada su capacidad para poder cazar en un lugar y a unos metros no poder hacerlo».

Del mismo modo, ha reclamado la necesidad de legislar en favor de la libertad para evitar que «nadie pueda venir a prohibir lo que es nuestro, como la caza».

Aquí, ha rechazado la postura de Podemos y los gobiernos socialistas central y autonómico. «García-Page modificó la Ley de Caza con el único consenso de Podemos y los ecologistas, rechazando todas y cada una de las propuestas de la Mesa de la Caza, que yo mismo defendí» en el Parlamento regional, ha recordado.

«Los gobiernos socialistas se han convertido en un enemigo de la caza, de los toros y del desarrollo rural, porque no solo no apuestan por nuestros pueblos, sino que no les dejan tranquilos y empiezan a tener actitudes prohibicionistas», ha sentenciado.