El pueblo más barato de Canarias para comprar vivienda en 2025: 59.000 euros por 100 metros cuadrados

El precio de la vivienda en España sigue siendo uno de los factores que se lo está poniendo complicado a aquellas personas que buscan adquirir una casa o un piso. Estos costes llevan meses disparados y, por el momento, tampoco se contempla una bajada de los mismos a corto plazo.

Con este escenario, los potenciales compradores se ven obligados a tener que esperar, optar por el alquiler, aunque en algunas ciudades también es muy caro, o buscar ayudas económicas para la vivienda.

Sin embargo, existe la excepción que confirma la regla y en nuestro país se pueden encontrar algunas provincias, ciudades y pueblos en los que la vivienda es mucho más barata. Un ejemplo de ello puede ser Asturias, donde el metro cuadrado más barato ronda los 540 euros. En Toledo también se puede encontrar algún municipio donde el metro cuadrado apenas supera los 300 euros, aunque estos son ejemplos escasos.

En este artículo nos trasladamos hasta las islas Canarias para buscar cuál es el municipio más barato para comprar una vivienda. A través de estudios y portales de compra, venta y alquiler de casas y pisos, te contamos cuál es este lugar y qué precios podemos encontrar.

Las Palmas, la provincia de Canarias más barata para comprar una casa

De las dos provincias que encontramos en las islas, Las Palmas ha resultado tener el precio medio más bajo respecto al metro cuadrado, pues es de 2.794 euros. Santa Cruz de Tenerife, por su parte, tiene una media de 3.284 euros por metro cuadrado. Estos datos se basan en el informe de precios en venta de vivienda en Canarias de idealista.com.

Esto supone que Las Palmas está 296 euros por encima de la media del precio del metro cuadrado en España,, donde se indica que este cuesta 2.498 euros en estos parámetros. Respecto a la media de la comunidad, Canarias, estaría por debajo, pues esta se sitúa en 3.080 euros por metro cuadrado, según el precio del pasado mes de agosto.

¿Cuál es el pueblo de Canarias con la vivienda más barata?

Siguiendo estos datos, el pueblo más barato para comprar vivienda de las Canarias también se encuentra en Las Palmas, donde hay un municipio cuyo precio por metro cuadrado es bastante menor al del resto de localidades.

El pueblo con la vivienda más barata en Las Palmas es Gáldar, con una media de 1.292 euros por metro cuadrado. Al echar un vistazo a la oferta de viviendas en venta en Gáldar, pisos.com muestra que en la fecha en la que se redacta este artículo hay 30 inmuebles en venta.

De todos ellos, al filtrar por precio para encontrar la opción más económica, el anuncio que encontramos es el de una vivienda de 100 metros cuadrados por 59.000 euros. Esto supone que el precio del metro cuadrado sale a 590 euros, muy por debajo de la media de la localidad, que está en los 1.292 euros como ya indicamos.

Según el anuncio, se trata de un piso residencial en la calle Marmolejos con salón-comedor, cocina independiente, tres habitaciones, un cuarto de baño y una terraza. A su vez, se indica que el piso necesitaría una reforma integral