El pueblo más barato de Castilla y León para comprar una casa en 2025: 18.000 euros y 182 metros cuadrados

El precio de la vivienda continúa subiendo en España y ya se sitúa en los 2.498 euros por metro cuadrado. Esto supone casi un 15% más que hace un año.

La situación se ha vuelto insostenible y ha provocado que adquirir un hogar sea un bien prácticamente inasumible para la mayoría. Por este motivo, son muchos los que intentan encontrar las mejores ofertas para algún día poder cumplir el sueño de convertirse en propietarios.

Si este es tu caso, debes saber que hay una comunidad autónoma en la que el precio de la vivienda está por debajo de la media nacional.

El precio de la vivienda en Castilla y León

El precio medio del metro cuadrado en Castilla y León es de 1.224 euros, según un estudio de Idealista basado en datos de agosto de 2025. De todas las provincias, la más barata es Zamora. El metro cuadrado está por uno 965 euros.

Precio medio de la vivienda en las provincias de Castilla y León Ávila : 1.012 euros por metro cuadrado.

Burgos : 1.235 euros por metro cuadrado.

León : 1.048 euros por metro cuadrado.

Palencia : 1.168 euros por metro cuadrado.

Salamanca : 1.443 euros por metro cuadrado.

Segovia : 1.432 euros por metro cuadrado.

Soria : 1.194 euros por metro cuadrado.

Valladolid : 1.474 euros por metro cuadrado.

Zamora: 965 euros por metro cuadrado.

A pesar de que Zamora es el territorio menos caro para adquirir una vivienda en la región, lo cierto es que el pueblo más barato no se encuentra aquí, sino en Palencia.

En este municipio se pueden encontrar auténticas gangas. Se venden inmuebles de 219 metros cuadrados por 18.000 euros. Eso sí, se trata de un lugar alejado de la masificación y se recomienda a aquellos que busquen, sobre todo, la tranquilidad.

Barruelo de Santullán, el pueblo más barato de Castilla y León para comprar una vivienda

La localidad más barata de Castilla y León para comprar una casa es Barruelo de Santullán. En concreto, se ubica en la provincia de Palencia, en la comarca de la Montaña Palentina. Este pueblo, de tan solo 1.160 habitantes, destaca por su rica historia vinculada a la minería del carbón, que marcó profundamente su desarrollo económico, social y cultural desde finales del siglo XIX.

El precio medio del metro cuadrado en Barruelo de Santullán es de 399 euros. Por lo tanto, adquirir una vivienda de 80 metros cuadrados costaría menos de 32.000 euros.

Además, mediante una búsqueda en el portal pisos.com, podemos descubrir chollos aún mejores. Por ejemplo, hay una casa de 219 metros cuadrados que se vende por 18.000 euros. Esto quiere decir que el precio del metro cuadrado es de 83 euros.

pisos.com

El inmueble en cuestión, ubicado en la calle de la Alta del Río, es de dos plantas de 96 metros cuadrados cada una. Asimismo, cuenta con un almacén de 27 metros cuadrados. En el anuncio se especifica que «es para reformar».