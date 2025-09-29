Jesús y María desbanca a Cruz Conde como la calle más cotizada del comercio en Córdoba

El mapa comercial del Centro de Córdoba está viviendo un vuelco histórico. La calle Jesús y María, hasta hace pocos años considerada un espacio secundario dentro del eje de las grandes marcas, se ha consolidado como el nuevo epicentro del comercio del corazón de la capital, superando en cotización a la tradicional Cruz Conde. El desembarco de Inditex al nuevo centro comercial ha sido el revulsivo definitivo: los precios del alquiler se han disparado y la demanda ha crecido hasta el punto de que no queda un solo local vacío en la zona.

Este fenómeno no es casual, sino fruto de una transformación en la que han influido diversos factores como la proliferación de apartamentos turísticos en la zona centro o la revitalización comercial de las Tendillas. Expertos del sector inmobiliario y comercial coinciden en que el nuevo escenario que se vislumbra para las arterias principales del comercio en Córdoba, con la mirada puesta también en Claudio Marcelo y sus vaivenes económicos.

El centro comercial de Jesús y María (antiguo Simago), en pleno corazón de Córdoba inauguró su segunda tienda de Inditex, su buque insignia, Zara. Antes ya había abierto Bershka. Dos movimientos que han disparado el precio del alquiler en esa calle, es ahora la que 'reina' en el centro. Y puede ir a más, pues todavía queda por conocerse qué otras empresas se pueden implantar en los poco menos de 2.000 metros cuadrados que quedan libres.

La calle Jesús y María forma parte de un eje fundamental del turismo para visitar o regresar de la Mezquita-Catedral. En las distintas inmobiliarias y portales web no se ofrecen locales en la dicha calle; y los situados en Cruz Conde tienen precios muy por encima de la media en la zona, lo que provoca un menor crecimiento comercial que en el resto. Por ejemplo, se ofertan locales de 27 metros cuadrados por 850 euros.

También está sufriendo una desbandada comercial la calle Concepción con alquileres, por ejemplo, de 6.000 euros para locales con 180 metros cuadrados. Aún así, los expertos inmobiliarios consultados por ABC destacan que Gondomar (compite ahora con Cruz Conde) se mantiene muy vida todavía. Pero aún así, se está produciendo un cambio de escenario en la zona centro de Córdoba que refrendan los expertos.

Zara «arrastra todo»

Juan Manuel Gómez, de la inmobiliaria Castellana 710 Real Estate, experta en locales comerciales, mantiene ese discurso porque «Cruz Conde ya lleva algunos años atrasada con respecto al eje Concepción-Gondomar» porque además la llegada de Zara «ha arrastrado todo» hacia Jesús y María. «Tanto el primer tramo de Concepción como el de Cruz Conde han bajado su actividad y tienen locales libres». En la otra cara de la moneda, «Jesús y María está completo al cien por cien».

Una de los motivos de la reducción de la actividad comercial en Cruz Conde se debe a que «no están bajando del todo los precios». El experto inmobiliario apunta que «los propietarios son antiguos, los locales están amortizados y es complicado que den su brazo a torcer». Aun así, remarca que «no se pide lo mismo que antes, pero hay locales entre 30 y 40 euros por metro cuadrado, totalmente fuera de mercado».

La llegada de Zara al antiguo Simago ha sido determinante para que los precios de alquiler en la calle Jesús y María se disparen y superen Cruz Conde. «Ahí ha tenido mucho que ver la dinámica comercial de Tendillas que no tenía históricamente». Juan Manuel Gómez lo achaca a al llegada de la tienda de Álvaro Moreno.

La firma textil ofreció «un gran cambio» a la plaza y permitió la llegada de otras marcas. «Ha cogido una fuerza que no tenía históricamente a nivel comercial», remarca. También influye la proliferación de apartamentos turísticos en la zona e incluso el remodelado hotel Palacio Colomera. Todo contribuye a aumentar el tránsito de visitantes en la zona.

Pese a eso, los datos reflejan que la calle Jesús y María es sin duda la que ha experimentado una subida más grande en los últimos años. «Nosotros teníamos inmuebles ahí y costó alquilarlos a precios que hoy en día serían muy baratos». Zara ha revitalizado la zona, y ahora «todo el mundo quiere irse allí», pero los que se mudaron hace dos años invirtieron a futuro y aguantaron las obras para poder estar ahora en la zona más cotizada del Centro.

También se pronuncia en ese sentido el presidente del Centro Comercial Abierto Centro Córdoba, Manuel Blasco, quien vaticina que «cuando se cumpla los contratos los precios van a subir lógicamente en calles como Jesús y María, porque Zara se ha ido allí». Aun así, no detecta una caída de Cruz Conde: «Es cierto que bajó mucho la actividad comercial, pero se ha estabilizado. Hay locales vacíos, pero a la espera de una reforma».

El representante de los comerciantes asegura que «existen los alquileres desorbitados y gente que pide 20.000 euros por uno, y cuando se renueven se hará al alza». No esconde que existe cierta «especulación» por una posible subida de los precios al haber desembarcado Zara en la calle Jesús y María. «Lo lógico es que el precio suba porque nadie va a querer ganar menos en un negocio suyo. Si hay alguien que puja por encima del resto y se lo quiere llevar, lo hace».

A su juicio no todos los propietarios son complicados a la hora de rebajar los precios de alquiler porque «tú tiene un inmueble que ha costado un dinero y quieres una rentabilidad mínima. Si pide 8.000 euros por el establecimiento es porque lo vale seguramente, porque se habrá hecho una buena inversión y ha costado un dinero. Es una ola que no solo está ocurriendo en Córdoba, en ciudades como Málaga también hay locales por los que se están pidiendo precios por encima del mercado».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Manuel Vaquero defiende que «el centro está proliferando en positivo, tiene una buena coyuntura económica que atrae a nuevas comercios». Sin embargo, el experto ve el problema en «la poca durabilidad en el tiempo y la nula consolidación de los negocios. Un gran porcentaje de los comercios que se crean terminan cerrando». Y la clave está en «el coste de los locales, no son sostenibles para una empresa hoy en día».

El presidente de Asaicor, José Vaquero destaca que «el coste de los locales no son sostenibles para una empresa actualmente»

Los comercios emergentes prefieren instalarse en calles adyacentes a las principales arterias del centro, pero el representante de ASAICOR explica que «la tendencia está cambiando y es la hostelería la que más se está asentando en la zona». A su juicio, y siendo tajante, asegura que «contra Zara no se puede competir y a muchos negocios les está costando».

José Manuel Vaquero remarca que «hoy en día montar un negocio cuesta mucho dinero por lo que la estrategia de ubicación es muy importante». Por estas grandes marcas que aterrizan en el centro, «se eleva el precio de los locales y las pymes tienen más dificultades».

Mención aparte merece la situación de Claudio Marcelo, una calle eclipsada comercialmente por el resto pese a tener una tránsito elevado de turistas y cordobeses. Sobre esto, José Manuel Gómez, no tiene la impresión de que esta calle sea «el lunar» del eje comercial de Córdoba porque «recoge mucha hostelería. Es muy turística y tiene mucha afluencia, pero no está descartada a nivel comercial».

Por su parte, Manuel Blasco afirma que «en Claudio Marcelo hay muy pocos locales vacíos» tras una época que sí fue «catastrófica». Cerca del 70% de los locales de la céntrica calle de Córdoba quedaron vacíos con la reforma de Capitulares. «Ahora parece que se ha recuperado, pero es una calle muy delicada. Estornuda la de al lado y se resfría», apunta. A su juicio, «es una calle que siempre tiene mucho tránsito pero nunca se ha consolidado, hay que darle una vuelta de tuerca.

Sobre este tema, José Manuel Vaquero ratifica que Claudio Marcelo es una vía con «mucho protagonismo». En parte, gracias al turismo del que vive la ciudad regularmente. Para él, «la negocios de hostelería son los que más o menos pueden soportar este tipo de alquiler, pero hay un gran porcentaje que termina cerrando. Ojalá siga creciendo, pero con más protagonismo para las calles secundarias y que haya diversificación cuando una persona quiera emprender y no tenga que elegir una calle principal solo».

