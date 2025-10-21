Suscríbete a
Detenido el autor del crimen de Dos Hermanas tras cinco horas atrincherado en Brenes con la pistola usada en el asesinato

La Policía Nacional acordona por completo la calle Julián Grimau de la localidad y despliega un amplio dispositivo para el arresto del supuesto responsable de la muerte de Alejandro G.M. de un disparo en la frente

Agentes desplegados en la azotea del piso donde se había atrincherado el autor del crimen
La Policía Nacional ha detenido este pasado lunes en Brenes al presunto autor del disparo que acabó con la vida del portero de discoteca Alejandro G.M. en un piso bajo okupado del número 37 de la calle Real de Utrera de Dos Hermanas, ... poniendo así fin a las dudas suscitadas después de que atribuyese al primer arrestado por los hechos la autoría del crimen, pese a que fuentes del caso avisaban ya a ABC de que tras esa detención inicial, se seguía buscando al principal responsable del suceso.

