Detenido el autor del crimen de Dos Hermanas tras cinco horas atrincherado en Brenes con la pistola usada en el asesinato

La Policía Nacional ha detenido este pasado lunes en Brenes al presunto autor del disparo que acabó con la vida del portero de discoteca Alejandro G.M. en un piso bajo okupado del número 37 de la calle Real de Utrera de Dos Hermanas, ... poniendo así fin a las dudas suscitadas después de que atribuyese al primer arrestado por los hechos la autoría del crimen, pese a que fuentes del caso avisaban ya a ABC de que tras esa detención inicial, se seguía buscando al principal responsable del suceso.

La cronología de los hechos se remonta a las 14.15 horas de la tarde del sábado, cuando la localidad de Dos Hermanas se preparaba para la salida a primera hora del día siguiente de su tradicional romería de la Virgen de Valme, día grande de la ciudad nazarena.

Aproximadamente a esa hora, el portero de discoteca Alejandro G.M., de algo más de 30 años de edad y con antecedentes policiales, fallecía de un disparo en la frente en el interior de un piso de la planta baja del número 37 de la calle Real de Utrera, a escasos metros de la capilla el Gran Poder y de la parroquia de Santa María Magdalena, lugar de salida de la Virgen de Valme al día siguiente para su tradicional y multitudinaria romería.

La Policía Nacional desplegó así un importante dispositivo en dicha calle de Dos Hermanas, acordonando la misma. Los agentes comenzaron a trabajar sobre un reguero de sangre que se podía seguir por las calles Real de Utrera, Purísima Concepción y Echegaray, perdiéndose el rastro de estos restos en el aparcamiento del mercado de abastos.

Por eso, fue activado el protocolo de aviso a todos los centros sanitarios de la zona, por si alguna persona sospechosa pudiera acudir a ser atendida de lesiones quizá relacionadas con estos hechos.

Horas más tarde, un individuo era ya detenido por su presunta implicación en estos hechos en el Hospital Virgen del Rocío de la capital, donde estaba siendo atendido de una herida.

Entonces ya se investigaba un supuesto ajuste de cuentas como principal hipótesis sobre las causas del crimen, toda vez que una semana antes, la Policía ya tuvo que intervenir en el piso okupado de del número 37 de la calle Real de Utrera en Dos Hermanas, por una trifulca previa.

Empero, fuentes del caso precisaban ya a ABC que pese a la citada detención, los agentes seguían investigando para dar con el autor material del disparo mortal que acabó con la vida de Alejandro G.M., porque el sujeto interceptado en el hospital Virgen del Rocío tendría otro papel en los hechos.

La situación se recrudecía por la noche, cuando el hermano de Alejandro G.M. salía a la calle en la barriada de Los Montecillos, una zona de Dos Hermanas marcada por situaciones de exclusión y de delincuencia, armado con una catana y proclamando que iba a buscar «justicia», o sea venganza por el crimen. Fue finalmente detenido por la Policía Nacional sin que consten heridos por este altercado.

Ya la mañana del domingo, el gabinete de comunicación de la Policía Nacional de Sevilla manifestaba que el hasta entonces único detenido por su participación en el crimen de Alejandro G.M. era el autor material del mismo, planteamiento que se ha desmoronado este pasado lunes, a cuenta de la situación suscitada en Brenes, donde ha sido finalmente arrestado el verdadero responsable del asesinato, incluso con el arma de fuego usada en su poder.

Al detalle, todo habría ocurrido en torno a un piso de la calle Julián Grimau de la localidad de Brenes. Se trata de una calle localizada en la salida del municipio hacia Villaverde del Río, entre la travesía de la carretera autonómica A-462 y la avenida de Tocina o travesía de la carretera SE-3100, en el barrio de San Sebastián.

Hablamos de un alquilado desde hace pocos años por un individuo que residiría junto a su mujer. El padre del propietario del piso y casero del mismo manifestaba a los medios de comunicación, a pie de calle, que por la información con la que contaba, alguien se habría «metido» en el piso del inquilino y este último habría saltado desde el mismo al vacío.

El inquilino de la vivienda, en efecto, habría sido asistido en un centro de salud por las lesiones sufridas en su caída, siendo además detenido por los agentes. Vecinos de la zona comentaban que este inquilino no había dado problemas de convivencia y que abonaba sus rentas de alquiler, manifestando no conocer al otro varón que estaba en la vivienda, quien llevaba muy poco en ella y que sería quizá extranjero, portugués entre las nacionalidades mencionadas por estas personas.

Este otro varón, según testimonios a pie de calle, habría podido protagonizar una persecución antes de recalar en el piso, donde habría podido amenazar con una deflagración con una bombona de gas butano.

A partir de entonces, en el citado piso de la calle Julián Grimau habría quedado tan sólo el varón finalmente buscado por la Policía Nacional como autor material del disparo mortal del crimen de Dos Hermanas, quien se habría atrincherado blandiendo la pistola usada para matar a Alejandro G.M. el pasado sábado en Dos Hermanas.

La Policía Nacional desplegaba así un importante dispositivo, con agentes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), agentes de la unidad de Intervención, negociadores y otros equipos, junto con efectivos de la Guardia Civil, un camión de bomberos y dos ambulancias.

Los agentes cortaron por completo la calle Julián Grimau, que quedaba absolutamente precintada y blindada junto con sus aledaños, con el desalojo de las viviendas de dicha vía durante las cinco horas que duró aproximadamente esta operación.

Todo este despliegue motivó una importante expectación mediática y vecinal, con mucha población de la zona congregándose en los alrededores para contemplar la escena, si bien pocos de los vecinos se animaban a hablar abiertamente con los medios de comunicación, en una atmósfera en la que reinaba cierto temor. Incluso se vivieron algunos momentos de tensión entre los propios vecinos, con una airada discusión en plena calle.

Más de uno de los vecinos se quejaba eso sí de la racha de sucesos que arrastra Brenes, que hace unas semanas registró el asesinato de una mujer presuntamente a manos de su hijo y donde a comienzos de febrero un varón era detenido por asesinar a una joven de 27 años de edad. Las dos mujeres víctimas de estos crímenes eran de nacionalidad brasileña.

Sobre las 20.00 horas, finalmente, la Policía Nacional consumaba el arresto del varón atrincherado en este piso de la calle Julián Grimau de Brenes, interviniéndole además una pistola que sería el arma usada para disparar contra Alejandro G.M.

El subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, ha destacado especialmente el trabajo desplegado por el equipo de negociadores, así como la labor de los investigadores y del resto de los efectivos desplegados, para lograr esclarecer por completo este crimen «en apenas 72 horas».