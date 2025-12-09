Suscríbete a
sucesos

Brutal discusión en Córdoba: un conductor patea a otro en una pelea en plena calle en Ciudad Jardín

El incidente ha ocurrido en Antonio Maura cuando un motociclista ha parado su moto en plena vía por causas que se desconocen

Captura del vídeo de la discusión
Captura del vídeo de la discusión ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Ciudad Jardín se ha visto sobresaltada esta tarde por una tremenda discusión que han protagonizado un motociclista y el conductor de un vehículo. A la altura de Antonio Maura, se han producido los hechos.

Todo ha sucedido según se refleja en un vídeo que ... está circulando ya en redes sociales cuando el motociclista ha estacionado, por motivos que se desconocen, su vehículo en medio de la calle. El conductor del coche ha empezado a gritarle para que la retirara y ha acabado insultándole.

