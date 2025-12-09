Brutal discusión en Córdoba: un conductor patea a otro en una pelea en plena calle en Ciudad Jardín

Ciudad Jardín se ha visto sobresaltada esta tarde por una tremenda discusión que han protagonizado un motociclista y el conductor de un vehículo. A la altura de Antonio Maura, se han producido los hechos.

Todo ha sucedido según se refleja en un vídeo que ... está circulando ya en redes sociales cuando el motociclista ha estacionado, por motivos que se desconocen, su vehículo en medio de la calle. El conductor del coche ha empezado a gritarle para que la retirara y ha acabado insultándole.

El motociclista se ha acercado a él y este último le ha llamado: «¡Moro de mierda!». La tensión ha ido claramente en aumento. Han estado, en un primer momento, a punto de llegar a las manos y el hombre del automóvil le ha tirado la moto al suelo. Una tercera persona ha intervenido tratando de que la cuestión no fuera a mayores. Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos ha continuado y se han golpeado. Entonces, más personas han acudido para separarles tratando de evitar una pelea. En un momento determinado el conductor del coche ha golpeado con su vehículo la moto, lanzándola al suelo. El motociclista ha caído al suelo y ha recibido una patada del otro participante en la discusión. Entonces, varias personas han vuelto a intervenir mientras el tráfico continuaba detenido, hasta que la situación se ha normalizado.

