Suscríbete a
ABC Premium

Moda andaluza, un sector pujante que mueve 540 millones de euros al año

Los diseñadores recibirán ayudas para eventos nacionales e internacionales para un sector que genera 9.000 empleos en la comunidad

La Junta de Andalucía apuesta por los diseñadores como motor de empleo y marca territorial

La Junta abre una línea de ayudas de 11,5 millones para lanzar a las pymes al comercio exterior

Antonio García en su atelier
Antonio García en su atelier ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En Andalucía hay algo más que moda flamenca. Son cada vez más diseñadores y una industria pujante que traspasa fronteras y que cada vez se hace más variada. Nombres conocidos y muy arraigados que han dado el salto más allá de Despeñaperros o algunos ... que incluso son reconocidos de forma internacional pero también otros muchos que intentan abrirse paso en un sector pujante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app