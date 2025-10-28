Moda andaluza, un sector pujante que mueve 540 millones de euros al año

En Andalucía hay algo más que moda flamenca. Son cada vez más diseñadores y una industria pujante que traspasa fronteras y que cada vez se hace más variada. Nombres conocidos y muy arraigados que han dado el salto más allá de Despeñaperros o algunos ... que incluso son reconocidos de forma internacional pero también otros muchos que intentan abrirse paso en un sector pujante.

Y es que la moda no es sólo arte sino también «cultura y negocio». Y tiene cifras de lo que mueve el sector. Es actualmente una industria que genera más de 9.000 empleos directos en la comunidad autónoma y alcanza una facturación anual de 540 millones de euros.

Por ello la Junta de Andalucía y más concretamente la Consejería de Cultura ha decidido darle su sitio y ponerla al mismo nivel que otras industrias creativas. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un sector que es sinónimo de identidad pero también de expresión y economía. Desde el traje de flamenca hasta la alta costura, construye una especie de relato y atrae también mucho turismo. De hecho, cada vez son más los visitantes que asocian el ocio no sólo con las visitas a monumentos, también con la compra de ropa de diseño. Comprar alta costura se ha convertido en un aliciente más en las grandes ciudades.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, presentó hace unos días el primer programa de apoyo y difusión de la moda andaluza, una iniciativa pionera de la Junta de Andalucía que busca reconocer y promover la importancia cultural, artística, económica y creativa del sector.

Se trata de un plan con tres grandes objetivos: proyectar el talento de los diseñadores andaluces, fortalecer el desarrollo de una industria clave para la marca Andalucía y convertir la moda en un atractivo más del turismo cultural.

Según la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, la moda en Andalucía es un elemento fundamental, esencial de nuestra cultura además de una industria «potentísima» en nuestra tierra. «Bebe de nuestras esencias, todos los diseños que hacen nuestros diseñadores están inspirados en la cultura, en la esencia«, asegura.

Como primera medida, la Junta pondrá en marcha una convocatoria de ayudas específicas para el sector, que permitirá a los diseñadores participar en eventos nacionales e internacionales, así como respaldar la organización de desfiles por parte de empresas andaluzas.

Con ello se pretende, según Del Pozo, potenciar al sector los diseñadores andaluces que «no solo son moda flamenca», sino también «la moda urbana andaluza» . Por ello Cultura ha decidido crear un «ecosistema» de ayudas, de potenciación, de impulso, de promoción «para que se hagan fuertes y puedan también trabajar fuera de Andalucía, llevar la moda nuestra fuera de Andalucía».

La idea es que la primera línea de ayudas salga antes de final de año con la idea de que «puedan potenciar sus colecciones» y que puedan desfilar tanto dentro como fuera de Andalucía.

En paralelo, la Consejería promoverá exposiciones, jornadas, desfiles y encuentros interdisciplinares en distintos espacios culturales de todas las provincias. La primera cita será la exposición «La moda andaluza en la cultura del siglo XXI», en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.

Comisariada por Raúl Romero, la muestra reunirá a 18 diseñadores de las ocho provincias andaluzas, entre ellos nombres tan reconocidos como Palomo Spain, Juana Martín, Roberto Diz, Inés Domecq, Beatriz Peñalver, Pilar Dalbat, Leandro Cano, Moisés Nieto o Antonio García, entre otros. Todos ellos presentarán diseños originales inspirados en Andalucía, elaborados con materiales sostenibles y acompañados de sus bocetos.

En este caso además todos comparten una trayectoria consolidada, con presencia en pasarelas de prestigio, desde la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid hasta la Alta Costura de París. Poseen también talleres activos que generan empleo y fortalecen el ecosistema creativo local y han logrado una repercusión sostenida en medios especializados, además de que mantienen una vinculación real con Andalucía como fuente de inspiración.

Uno de esos diseñadores, Antonio García, valora de forma positiva esta iniciativa que considera «estupenda» porque está enfocada «directamente a los diseñadores», algo que le parece «estupendo» ya que ellos se constituyen como el primer escalafón de toda la organización de una empresa de moda.

Pero García considera que habría que enfocar bien esas ayudas ya que en ocasiones «han estado muy monopolizadas en un determinado sector», algo que ha ocurrido muchas veces y recuerda que hay que valorar los problemas que tiene el sector. Uno de ellos la falta de mano de obra especializada.

«Es a base de trabajo y de esfuerzo propio, de constancia y de insistencia como se sale adelante«, explica el diseñador cuándo se le pregunta.

«La realidad es que en Andalucía hay gente con mucha capacidad y mucho talento y que evidentemente sigue necesitando ayudas estructurales», afirma García, que también insiste en que en la comunidad hay cada vez más gente trabajando y viviendo de la costura en un lugar donde está muy arraigada la cultura del vestir en bodas y eventos y es «un motor que mueve mucho trabajo y mucho dinero». Aunque no manejan cifras del número de diseñadores sólo en Sevilla, por ejemplo, hay varias escuelas de diseño de la que cada temporada sale una promoción, lo que significa que son «muchos».

Victorio&Lucchino

Por eso insiste en la idoneidad de la iniciativa para ayudar a estas pequeñas y medianas empresas y también en la necesidad de que los diseñadores andaluces sean «como los italianos y se lo crean y defiendan su trabajo». Y tiene claro que hay una moda andaluza hecha en Andalucía, además de la que mueve el sector del traje de flamenca, algo «más local» .

La exposición que abrirá el ciclo que se inaugurará en Sevilla incluirá también un gran desfile retrospectivo de Victorio & Lucchino, con una selección de sesenta diseños que recorrerán más de cuarenta años de trayectoria del dúo sevillano, coincidiendo con el 40º aniversario de su primera colección en Nueva York.

El programa prevé futuras ediciones dedicadas a otros ámbitos del diseño andaluz, como la moda flamenca, los complementos o las relaciones con las artes escénicas. «La moda es una embajadora universal de nuestra historia y nuestro modo de vida, una de nuestras señas de identidad más dinámicas«, asegura Patricia Del Pozo.