La Junta plantea prohibir el uso de móviles a menores que participen en casos de acoso

Propone que las grandes redes sociales bloqueen a los adolescentes que hagan mal uso de las redes. Juanma Moreno llevará el asunto a Europa

Juanma Moreno, sobre el caso de Sandra: «Un niño que participa en el bullying no debería tener acceso a redes hasta los 18»

Rueda de prensa tras el consejo de gobierno andaluz
Rueda de prensa tras el consejo de gobierno andaluz ABC

La Junta de Andalucía está muy preocupada por el uso de los móviles entre los menores y sobre todo las consecuencias de esto tras el caso de Sandra, la menor sevillana que se quitó la vida tras ser acosada en el colegio. Por ello se ... plantean la necesidad de limitar el uso de los teléfonos móviles entre los menores que hagan un mal uso de ellos. Sobre todo para los que participen de conductas de acoso a otros jóvenes como según parece ha ocurrido en el reciente caso de Sevilla que ahora se investiga.

