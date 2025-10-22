La Junta plantea prohibir el uso de móviles a menores que participen en casos de acoso

La Junta de Andalucía está muy preocupada por el uso de los móviles entre los menores y sobre todo las consecuencias de esto tras el caso de Sandra, la menor sevillana que se quitó la vida tras ser acosada en el colegio. Por ello se ... plantean la necesidad de limitar el uso de los teléfonos móviles entre los menores que hagan un mal uso de ellos. Sobre todo para los que participen de conductas de acoso a otros jóvenes como según parece ha ocurrido en el reciente caso de Sevilla que ahora se investiga.

La portavoz del Gobierno, Carolina España, ha explicado este miércoles tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que la Junta de Andalucía está decidida a «impulsar » el debate a nivel nacional sobre el uso de los teléfonos móviles entre los menores y las posibles sanciones por su mal uso. En este caso se refería a la posibilidad de poner límites en casos de acoso escolar.

Carolina España se ha pronunciado en la misma línea avanzada ya por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el sentido de que cualquier menor que haya participado en un caso de acoso escolar debe tener prohibido el uso del teléfono móvil hasta los 18 años.

Por otro lado la Junta de Andalucía también es partidaria de que se plantee que las grandes compañías que son propietarias de redes sociales bloqueen a los menores que se dediquen a acosar a otros niños.

Aunque la Junta de Andalucía no tiene las competencias para ello, lo ocurrido recientemente en Sevilla le ha llevado a plantarse que se abra el debate nacional e incluso europeo sobre el tema para poner límites a los constantes casos. Por ello el presidente de la Junta, Juanma Moreno, llevará el tema a Europa como copresidente del Comité Europeo de Regiones.

Carolina España ha dejado claro que las leyes y las diferentes normativas deben adaptarse a las situaciones actuales. «No pueden seguir dándose casos de acoso que se hacen virales en redes sociales o a través de otras aplicaciones de móvil y quedar impunes», ha dicho la portavoz.

En cuanto a la posibilidad que se ha planteado de suprimir el concierto al colegio donde estudiaba la menor, las Irlandesas de Loreto de Sevilla, la portavoz del Gobierno ha dicho que desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Desarrollo Educativo, serán «contundentes», cuando estén los resultados de la investigación que se ha abierto por el tema.