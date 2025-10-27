Suscríbete a
Juanma Moreno: «Andalucía es la despensa de Europa»

El presidente de la Junta defiende en El Ejido el valor de la agricultura: «Somos la primera potencia agrícola de España», con capacidad de «generar alimento para 500 millones de personas»

Moreno entiende que Guardiola convoque elecciones en Extremadura: «Se demuestra que Vox no quiere la gobernabilidad»

«España necesita una nueva reconciliación, dejar a un lado los sectarismos y hacer por entendernos»

Juanma Moreno, en El Ejido
Juanma Moreno, en El Ejido ABC

S. A.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor el sector agrario y su industria asociada, que «constituye el 16 por ciento del PIB andaluz y el 10% del empleo» así como que la región «es la ... tercera economía de España», en tanto que «si Andalucía va bien, España va bien» pues «somos en gran medida la despensa de España y la despensa de Europa».

