Los precios del alquiler comercial en la Viñuela se mantienen «estables» pese a la inflación del centro

La Viñuela se ha convertido en una rara excepción dentro del panorama comercial cordobés. Mientras el Centro de la ciudad vive una escalada de precios, con calles donde el alquiler de locales se dispara y la oferta apenas existe, este barrio mantiene una estabilidad. La Viñuela conserva un mercado equilibrado que sigue atrayendo a negocios de proximidad y franquicias de tamaño medio.

El presidente del centro comercial abierto (CCA) de la Viñuela, Manuel Calvo explica a ABC que «hay más de 700 locales en la zona y están ocupados al 85% en las calles principales como son la Avenida de la Viñuela, Jesús Rescatado o Benito de Baños». Quedan pocos locales vacíos por lo que la oferta ahora mismo se mantiene estable.

Con respecto a los precios, señalan que «los locales existentes que son de alquiler, no han bajado sus precios». Según explica, «hay tiendas que pagan 2.500 euros al mes, lo que pagó en su día y lo que sigue pagando». Sin embargo, los propietarios no quieren subir los precios por miedo a que los inquilinos se marchen. «En las calles adyacentes están despoblando del comercio porque les han subido el el alquiler y en tres segundos se van».

Con ese condicionante, Manuel confiesa que «es complicado que suban los alquileres en esta zona comercial» y que los recién llegados están alquilando locales »por un precio normal porque se mantienen los que había hace diez o doce años, no han subido».

Los pocos locales vacíos que hay «no tienen precios desorbitados» aunque el presidente del CCA de La Viñuela reconoce que con la reforma de la barriada «hay establecimientos y pisos que se van a revalorizar, pero de momento los precios siguen». Incluso, recuerda, que «en la época más fuerte de ventas que tuvimos los precios se mantuvieron intactos».

«Si tú haces una comparativa puedes ver que vas a pagar 1.500 euros aquí; y a lo mejor en el centro son 2.000. Por eso mucha gente monta aquí en la Viñuela su negocio y por eso creo que sigue funcionando en comparación con otras zonas de Córdoba», destaca Manuel.

Ahora está empezando a ver cómo hay algunos comercios que deciden mudarse del Centro a La Viñuela al tener un poco más de estabilidad en el alquiler. «Las perfumerías se han mudado aquí, hay tres locales en obras y si aquí están todas las ópticas de Córdoba es por algo», remata. Los comerciantes encuentran una estabilidad en torno a los precios que no pueden tener en zonas más céntricas de la ciudad.