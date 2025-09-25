Córdoba, entre las ciudades españolas con el recibo de la luz más alto

La factura de la luz en la capital cordobesa es una de las más caras del territorio nacional, según un informe sobre el coste de vida elaborado por la web Kelisto.es, un estudio que tiene en cuenta los datos de las 50 capitales de provincia, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Para cada una de ellas se han examinado cifras sobre 17 productos y servicios de seis categorías: vivienda, impuestos, facturas del hogar, transporte público y privado, compra y ocio.

Así, el precio anual del recibo eléctrico asciende a unos 794,55 euros, un 23,7 por ciento por encima de la media nacional. Los consumos de los meses veraniegos en la capital cordobesa, sometida a altas temperaturas, elevan este indicador.

Por otro lado, la capital cordobesa también es más cara a la hora de repostar gasolina (un 1,8%) y para tomar una cerveza: en cocreto, un 6,4 por ciento más. Igualmente, el billete del bus es un 0,4 por ciento más costoso que la media del resto de ciudades analizadas.

En el lado opuesto de la balanza se sitúan otros productos, como la compra o alquiler de una vivienda: en la ciudad cordobesa es un 26,10 y un 24,5 por ciento más barato hacerse con un inmueble o convertirse en inquilino. Así, un piso de unos 90 metros cuadrados cuesta una media de 168.930 euros y la renta sale por unos 795 euros.

También el recibo del IBI es un 19,5 por ciento más económico que la media nacional, así como el Impuesto sobre Vehículos (-6,3%) o la tasa de recogida de residuos (-12%).

La capital andaluza más barata El coste de la vida en Córdoba capital es un 6,13% inferior a la media del conjunto de capitales de provincia españolas, lo que la convierte en la ciudad más económica para residir en Andalucía. En comparación con la media nacional, varias capitales andaluzas presentan precios más elevados: Granada (14,37%), Málaga (12,44%), Almería (7,48%) y Cádiz (4,65%) se sitúan por encima. Por el contrario, Huelva (-0,09%), Jaén (-3,96%) y especialmente Córdoba (-6,13%) se encuentran por debajo, destacando esta última como la opción más asequible de la comunidad autónoma.

Otros servicios como el seguro del hogar o el del coche resultan un -0,8 y un -12,1 por ciento menos onerosos. También el gas sale más barato: -7,9 por ciento, según el informe de Kelisto.

En cuanto a la cesta de la compra, es un 3,6% más económica (la leche, por ejemplo, es un 4,1 por ciento más asequible); no obstante, la barra de pan cuesta un 19,1 por ciento más que la media nacional.

Otros servicios como el taxi es un 29 por ciento más barato; y entrar al cine cuesta menos: en concreto, un -9,8%.

El estudio de Kelisto recoge también los datos de renta media por hogar, que en Córdoba asciende a unos 33.799 euros, un -7,8% inferior a la media nacional, lo que la sitúa en el puesto 40 del ranking de 52 capitales.