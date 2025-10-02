Suscríbete a
+Pasión

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Manuel Pérez Cortés

Manuel Pérez Cortés

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Consulta la guía más completa sobre la Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur
Consulta la guía más completa sobre la Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur Manuel Gómez

Consulta todos los detalles de la Misión de la Esperanza en el Polígono Sur, con los itinerarios de los traslados y los consejos para ver y vivir este acontecimiento histórico

El Polígono Sur será durante este mes de octubre un apéndice, una extensión más del barrio de Triana. La Misión de la Esperanza trasladará por unos días a la dolorosa trianera hasta una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Allí, en el entorno de Las Letanías y las Tres Mil Viviendas, la Esperanza no es solo una virtud teologal, sino una imperiosa necesidad de sus vecinos.

¿Qué es la Misión de la Esperanza de Triana?

La Misión de la Esperanza es una iniciativa evangelizadora que va a llevar a cabo la Hermandad de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur. Coincide con la celebración del Año Jubilar de la Esperanza, convocado por el Papa Francisco y que exhorta a los católicos a salir hacia las periferias.

Además, esta iniciativa coincide con la celebración del LXXV aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. La Esperanza de Triana ya salió a las calles en aquel año 1950, cuando el Papa Pío XII definió dicho dogma, así como en el año 2000 para celebrar el medio siglo de esta efeméride.

¿Cuándo es la Misión de la Esperanza?

La Misión de la Esperanza de Triana se desarrollará entre el 4 de octubre y el 1 de noviembre. En primer lugar, la dolorosa trianera partirá hacia el Polígono Sur desde la parroquia de Santa Ana. Recibirá culto en las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero, desde donde regresará a Triana el próximo 18 de octubre.

Posteriormente, el 22 de octubre, la Virgen de la Esperanza volverá a salir de su capilla y se dirigirá hacia la parroquia de San Jacinto. Desde allí saldrá el 25 de octubre para ir a la Catedral de Sevilla, donde la dolorosa protagonizará un besamanos y un triduo. Finalmente, el 1 de noviembre se clausurará la Misión de la Esperanza con una función presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y la posterior procesión de regreso a Triana.

Horarios y recorridos de la Misión de la Esperanza

La celebración de la Misión de la Esperanza en el Polígono Sur conlleva una serie de traslados de la dolorosa trianera entre los diferentes templos en los que recibirá culto. En total, se llevarán a cabo seis traslados y una procesión en menos de 30 días. Estos son los horarios y recorridos de cada uno de ellos.

3 de octubre | Itinerario del traslado a la parroquia de Santa Ana

  • 20:30 horas. Salida desde la capilla de los Marineros

  • Pureza

  • Párroco Don Eugenio

  • Plazuela de Santa Ana

  • 21:15 horas. Entrada en la parroquia de Santa Ana

01

TRASLADO A LA PARROQUIA

DE SANTA ANA

03 OCT

VIERNES

SALIDA

20.30

Capilla de

los Marineros

LLEGADA

21.15

Pureza

Santísimo

Cristo de las

Tres Caídas

Pureza

Párroco

don Eugenio

Rodrigo

de Triana

Pelay

Correa

Parroquia

de Santa

Ana

A. Montes / ABC SEVILLA

01

TRASLADO A LA

PARROQUIA

DE SANTA ANA

Capilla de

los Marineros

Pureza

Santísimo

Cristo de las

Tres Caídas

Pureza

Párroco

don Eugenio

Rodrigo

de Triana

Pelay

Correa

Parroquia

de Santa

Ana

03 OCT

VIERNES

SALIDA

20.30

LLEGADA

21.15

A. Montes / ABC SEVILLA

4 de octubre | Itinerario del traslado a la parroquia de San Pío X (Las Letanías)

  • 8:30 horas. Salida desde la parroquia de Santa Ana

  • Plazuela de Santa Ana

  • Bernardo Guerra

  • Pureza

  • Troya

  • Betis

  • Plaza de Cuba

  • Asunción

  • Virgen de Luján

  • Puente de los Remedios

  • Glorieta de los Marineros

  • Avenida de Rodríguez de Casso

  • Plaza de España

  • Avenida Isabel la Católica

  • Glorieta de Covadonga

  • Avenida Don Pelayo

  • Felipe II

  • Nuestra Señora de las Mercedes

  • Cardenal Bueno Monreal

  • Coullaut Varela

  • Avenida de los Teatinos

  • Parroquia de Santa Genoveva

  • Romero de Torres

  • Almirante Topete

  • Osuna

  • Lora del Río

  • Riscos Altos

  • Sierra de Gata

  • Glorieta Miguel Ángel Blanco

  • Poeta Manuel Benítez Carrasco

  • Nenúfar

  • Amaranto

  • Unión La Oliva

  • Barriada Ntra. Sra. de la Oliva

  • Getsemaní

  • Ronda Ntra. Sra. de la Oliva

  • Madre del Creador

  • 16:30 horas. Entrada en la parroquia de San Pío X

02

TRASLADO A LA PARROQUIA

DE SAN PÍO X

04 OCT

SÁBADO

SALIDA

08.30

Parroquia

de Santa

Ana

LLEGADA

16.40

Plaza de

Cuba

Avda. República Argentina

Rodríguez

de Casso

Asunción

Avda. Isabel

la Católica

Glorieta de

las Cigarreras

Felipe II

Cardenal

Bueno

Monreal

Virgen

de Luján

Glorieta

Miguel Ángel

Blanco

Riscos

Altos

Avda. de

los Teatinos

Parroquia

de San

Pío X

Visita a la hermandad de

Santa Genoveva

Parque

José

Celestino

Mutis

Nenúfar

Ronda

Ntra. Sra.

de la Olvia

Unión

A. Montes / ABC SEVILLA

02

TRASLADO A LA

PARROQUIA

DE SAN PÍO X

Avda. República Argentina

Parroquia

de Santa

Ana

Plaza de

Cuba

Asunción

Virgen

de Luján

Glorieta de

las Cigarreras

Rodríguez

de Casso

Avda. Isabel

la Católica

Felipe II

Avda. de

los Teatinos

Cardenal

Bueno

Monreal

Parque

José

Celestino

Mutis

Riscos

Altos

Visita a la hermandad de

Santa Genoveva

Glorieta

Miguel Ángel

Blanco

Nenúfar

Ronda

Ntra. Sra.

de la Olvia

Parroquia

de San

Pío X

04 OCT

SÁBADO

SALIDA

08.30

LLEGADA

16.40

A. Montes / ABC SEVILLA

12 de octubre | Itinerario del rosario de la aurora a la parroquia de Jesús Obrero

  • 9:30 horas. Salida desde la parroquia de San Pío X

  • Madre del Creador

  • Reina de los Ángeles

  • Avenida de las Letanías

  • Madre de Cristo

  • El Principito

  • Platero y Yo

  • La Colmena

  • Juan de Mairena

  • Padre José Sebastián Bandarán

  • 11:45 horas. Entrada en la parroquia de Jesús Obrero

03

ROSARIO A LA PARROQUIA

DE JESÚS OBRERO

12 OCT

DOMINGO

SALIDA

09.30

Parroquia

de San

Pío X

LLEGADA

11.45

Reina de

los ángeles

Avda. de las Letanías

Madre de Cristo

Luis Ortiz

Muñoz

El Principito

Platero y yo

La Colmena

Juan de Mairena

José

Sebastián

Bandarán

Parroquia

de Jesús

Obrero

A. Montes / ABC SEVILLA

03

ROSARIO A LA

PARROQUIA

DE JESÚS OBRERO

Parroquia

de San

Pío X

Reina de

los ángeles

Avda. de las Letanías

Avda. de las Letanías

Luis Ortiz

Muñoz

Madre de Cristo

El Principito

Platero y yo

La Colmena

Juan de Mairena

José

Sebastián

Bandarán

Parroquia

de Jesús

Obrero

12 OCT

DOMINGO

SALIDA

09.30

LLEGADA

11.45

A. Montes / ABC SEVILLA

18 de octubre | Itinerario del traslado a la capilla de los Marineros

  • 8:15 horas. Salida desde la parroquia de Jesús Obrero

  • Padre José Sebastián Bandarán

  • Bendición y Esperanza

  • Rafael Pérez del Álamo

  • Victoria Domínguez Cerrato

  • Torcuato Luca de Tena

  • Luis Rosales

  • Hospital Infantil Virgen del Rocío

  • Antonio Maura Montaner

  • Bogotá

  • Juan Pablos

  • Progreso

  • Felipe II

  • Avenida Don Pelayo

  • Avenida Isabel la Católica

  • Avenida del Cid

  • Rectorado de la Universidad de Sevilla

  • Visita Hermandad de los Estudiantes

  • San Fernando

  • Paseo de Roma

  • Paseo de las Delicias

  • Puente de San Telmo

  • Plaza de Cuba

  • Betis

  • Troya

  • Pureza

  • 16:30 horas. Entrada en la capilla de los Marineros

04

TRASLADO A LA CAPILLA

DE LOS MARINEROS

18 OCT

SÁBADO

SALIDA

08.30

LLEGADA

16.30

Capilla de

los Marineros

San Fernando

Puente de

San Telmo

Universidad

de Sevilla

Pureza

Plaza

de Cuba

Avda. Isabel

la Católica

Progreso

Bogotá

Antonio

Manura

Montaner

Visita a Hospital Infantil Virgen del Rocío y a la Hdad. de los Estudiantes

Torcuato

Luca de Tena

Rafael

Pérez del

Álamo

Hospital

Virgen del

Rocío

Victoria

Domínguez

Cerrato

Parroquia

de Jesús

Obero

A. Montes / ABC SEVILLA

04

TRASLADO A LA

CAPILLA DE

LOS MARINEROS

Capilla de

los Marineros

Pureza

Puente de

San Telmo

Plaza

de Cuba

San

Fernando

Universidad

de Sevilla

Visita a Hospital Infantil Virgen del Rocío y a la Hdad. de los Estudiantes

Avda. Isabel

la Católica

Progreso

Bogotá

Antonio

Manura

Montaner

Hospital

Virgen del

Rocío

Torcuato

Luca de Tena

Victoria

Domínguez

Cerrato

Rafael

Pérez del

Álamo

Parroquia

de Jesús

Obrero

18 OCT

SÁBADO

SALIDA

08.30

LLEGADA

16.30

A. Montes / ABC SEVILLA

22 de octubre | Itinerario del traslado a la parroquia de San Jacinto

  • 20:30 horas. Salida desde la capilla de los Marineros.

  • Pureza

  • Plaza del Altozano

  • San Jacinto

  • Visita Hermandad de la Estrella

  • Pagés del Corro

  • 22:00 horas. Entrada en la parroquia de San Jacinto

05

TRASLADO A LA PARROQUIA

DE SAN JACINTO

22 OCT

MIÉRCOLES

SALIDA

20.30

Visita a la

hermandad

de la Estrella

Pureza

LLEGADA

22.00

San Jacinto

Pureza

San Jacinto

Capilla de

los Marineros

Parroquia

de San

Jacinto

Pagés del

Corro

A. Montes / ABC SEVILLA

05

TRASLADO A LA

PARROQUIA DE

SAN JACINTO

Visita a la

hermandad

de la Estrella

Pureza

San Jacinto

Pureza

San Jacinto

Capilla

de los

Marineros

Parroquia

de San

Jacinto

Pagés del

Corro

22 OCT

MIÉRCOLES

SALIDA

20.30

LLEGADA

22.00

A. Montes / ABC SEVILLA

25 de octubre | Traslado a la Catedral de Sevilla

  • 8:00 horas. Salida desde la parroquia de San Jacinto

  • Pagés del Corro

  • San Jacinto

  • Visita Hermandad de la Estrella

  • Plaza del Altozano

  • Visita Hermandad del Carmen

  • Puente de Triana

  • Reyes Católicos

  • Pastor y Landero

  • López de Arenas

  • Adriano

  • Visita Hermandad del Baratillo

  • Arfe

  • Puerta del Arenal

  • García de Vinuesa

  • Alemanes

  • Cardenal Carlos Amigo

  • Plaza Virgen de los Reyes

  • 14:30 horas. Entrada en la Catedral por la Puerta de los Palos

06

TRASLADO A LA

CATEDRAL

25 OCT

SÁBADO

Pastor y

Landero

SALIDA

Reyes

Católicos

08.00

LLEGADA

14.30

García de

Vinuesa

Adriano

Puente de

Isabel II

Plaza Virgen

de los Reyes

Catedral

San Jacinto

San Jacinto

Visita a la

hermandad

del Baratillo

Parroquia

de San

Jacinto

A. Montes / ABC SEVILLA

06

TRASLADO A LA

CATEDRAL

Parroquia

de San

Jacinto

San Jacinto

San Jacinto

Puente de

Isabel II

Reyes

Católicos

Pastor y

Landero

Adriano

García de

Vinuesa

Catedral

Plaza Virgen

de los Reyes

25 OCT

SÁBADO

SALIDA

08.00

LLEGADA

14.30

A. Montes / ABC SEVILLA

1 de noviembre | Itinerario de la procesión de regreso a la capilla de los Marineros

  • 16:00 horas. Salida de la Catedral por la Puerta de San Miguel

  • Avenida de la Constitución

  • Plaza Nueva

  • Andén del Ayuntamiento

  • Tetuán

  • Rioja

  • Visita Convento del Santo Ángel

  • Plaza de la Magdalena

  • San Pablo

  • Visita parroquia de la Magdalena

  • Puerta de Triana

  • Reyes Católicos

  • Puente de Triana

  • Visita Hermandad del Carmen

  • Plaza del Altozano

  • San Jorge

  • Antillano Campos

  • Pagés del Corro

  • San Jacinto

  • Visita Hermandad de la Estrella

  • Rodrigo de Triana

  • Fabié

  • Pureza

  • 1:00 de la madrugada. Entrada en la capilla de los Marineros

07

PROCESIÓN

EXTRAORDINARIA

01 NOV

SÁBADO

Rioja

SALIDA

16.00

LLEGADA

01.00

San

Pablo

Tetuán

Ayuntamiento

Plaza

Nueva

Reyes

Católicos

Avda. de la

Constitución

Puente de

Isabel II

San Jorge

Catedral

Antillano

Campos

La Virgen

será recibida por

la corporación municipal en el

andén del Ayuntamiento

Fabié

Pureza

San Jacinto

Pagés

del Corro

Fabié

Capilla de

los Marineros

Rodrigo de

Triana

A. Montes / ABC SEVILLA

07

PROCESIÓN

EXTRAORDINARIA

La Virgen

será recibida por

la corporación municipal en el

andén del Ayuntamiento

Rioja

Tetuán

San

Pablo

Plaza

Nueva

Reyes

Católicos

Avda. de la

Constitución

San

Jorge

Puente de

Isabel II

Antillano

Campos

Catedral

Fabié

Pureza

Rodrigo de

Triana

Capilla de

los Marineros

Pagés

del Corro

01 NOV

SÁBADO

SALIDA

16.00

LLEGADA

01.00

A. Montes / ABC SEVILLA

¿Dónde ver la Misión de la Esperanza de Triana?

La Misión de la Esperanza dejará estampas inéditas de la dolorosa trianera por diversos puntos de la ciudad. Uno de ellos será precisamente en el traslado de este sábado 4 de octubre. La Virgen de la Esperanza transitará por la calle Asunción, eje que vertebra el barrio de Los Remedios y cuyo nombre está muy ligado a la corporación de la calle Pureza. De hecho, hace 75 años, la Hermandad de la Esperanza de Triana pidió al Ayuntamiento de Sevilla que se rotulara esta calle con el nombre del dogma que proclamó Pío XII por aquella época.

De este mismo traslado quedarán imágenes igualmente históricas para los hermanos y devotos de la Esperanza de Triana. Su paso por la Plaza de España, el Parque de María Luisa o por el populoso barrio del Tiro de Línea, con la correspondiente visita a la Hermandad de Santa Genoveva, serán puntos recomendables para ver la Misión de la Esperanza.

Otro de los momentos más conmovedores será el rosario de la aurora con el que la Esperanza de Triana irá desde la parroquia de San Pío X hasta la de Jesús Obrero, en la zona de las Tres Mil Viviendas. Durante esa mañana, la Virgen de la Esperanza recorrerá algunas de las zonas más pobres de España, como la barriada de las Vegas.

El regreso de la Misión de la Esperanza al barrio de Triana vendrá marcado por la visita que la dolorosa realizará a los enfermos del Hospital Infantil Virgen del Rocío y su paso por la Real Fábrica de Tabacos, actual sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla. En este punto, la Virgen de la Esperanza visitará la capilla universitaria, sede de la Hermandad de los Estudiantes. Cruzará el río Guadalquivir por el puente de San Telmo y llegará a Pureza por la calle Betis.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app