Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla
Consulta todos los detalles de la Misión de la Esperanza en el Polígono Sur, con los itinerarios de los traslados y los consejos para ver y vivir este acontecimiento histórico
El Polígono Sur será durante este mes de octubre un apéndice, una extensión más del barrio de Triana. La Misión de la Esperanza trasladará por unos días a la dolorosa trianera hasta una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Allí, en el entorno de Las Letanías y las Tres Mil Viviendas, la Esperanza no es solo una virtud teologal, sino una imperiosa necesidad de sus vecinos.
¿Qué es la Misión de la Esperanza de Triana?
La Misión de la Esperanza es una iniciativa evangelizadora que va a llevar a cabo la Hermandad de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur. Coincide con la celebración del Año Jubilar de la Esperanza, convocado por el Papa Francisco y que exhorta a los católicos a salir hacia las periferias.
Además, esta iniciativa coincide con la celebración del LXXV aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. La Esperanza de Triana ya salió a las calles en aquel año 1950, cuando el Papa Pío XII definió dicho dogma, así como en el año 2000 para celebrar el medio siglo de esta efeméride.
La Misión de la Esperanza de Triana se desarrollará entre el 4 de octubre y el 1 de noviembre. En primer lugar, la dolorosa trianera partirá hacia el Polígono Sur desde la parroquia de Santa Ana. Recibirá culto en las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero, desde donde regresará a Triana el próximo 18 de octubre.
Posteriormente, el 22 de octubre, la Virgen de la Esperanza volverá a salir de su capilla y se dirigirá hacia la parroquia de San Jacinto. Desde allí saldrá el 25 de octubre para ir a la Catedral de Sevilla, donde la dolorosa protagonizará un besamanos y un triduo. Finalmente, el 1 de noviembre se clausurará la Misión de la Esperanza con una función presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y la posterior procesión de regreso a Triana.
Horarios y recorridos de la Misión de la Esperanza
La celebración de la Misión de la Esperanza en el Polígono Sur conlleva una serie de traslados de la dolorosa trianera entre los diferentes templos en los que recibirá culto. En total, se llevarán a cabo seis traslados y una procesión en menos de 30 días. Estos son los horarios y recorridos de cada uno de ellos.
3 de octubre | Itinerario del traslado a la parroquia de Santa Ana
-
20:30 horas. Salida desde la capilla de los Marineros
-
Pureza
-
Párroco Don Eugenio
-
Plazuela de Santa Ana
-
21:15 horas. Entrada en la parroquia de Santa Ana
12 de octubre | Itinerario del rosario de la aurora a la parroquia de Jesús Obrero
-
9:30 horas. Salida desde la parroquia de San Pío X
-
Madre del Creador
-
Reina de los Ángeles
-
Avenida de las Letanías
-
Madre de Cristo
-
El Principito
-
Platero y Yo
-
La Colmena
-
Juan de Mairena
-
Padre José Sebastián Bandarán
-
11:45 horas. Entrada en la parroquia de Jesús Obrero
18 de octubre | Itinerario del traslado a la capilla de los Marineros
-
8:15 horas. Salida desde la parroquia de Jesús Obrero
-
Padre José Sebastián Bandarán
-
Bendición y Esperanza
-
Rafael Pérez del Álamo
-
Victoria Domínguez Cerrato
-
Torcuato Luca de Tena
-
Luis Rosales
-
Hospital Infantil Virgen del Rocío
-
Antonio Maura Montaner
-
Bogotá
-
Juan Pablos
-
Progreso
-
Felipe II
-
Avenida Don Pelayo
-
Avenida Isabel la Católica
-
Avenida del Cid
-
Rectorado de la Universidad de Sevilla
-
Visita Hermandad de los Estudiantes
-
San Fernando
-
Paseo de Roma
-
Paseo de las Delicias
-
Puente de San Telmo
-
Plaza de Cuba
-
Betis
-
Troya
-
Pureza
-
16:30 horas. Entrada en la capilla de los Marineros
22 de octubre | Itinerario del traslado a la parroquia de San Jacinto
-
20:30 horas. Salida desde la capilla de los Marineros.
-
Pureza
-
Plaza del Altozano
-
San Jacinto
-
Visita Hermandad de la Estrella
-
Pagés del Corro
-
22:00 horas. Entrada en la parroquia de San Jacinto
25 de octubre | Traslado a la Catedral de Sevilla
-
8:00 horas. Salida desde la parroquia de San Jacinto
-
Pagés del Corro
-
San Jacinto
-
Visita Hermandad de la Estrella
-
Plaza del Altozano
-
Visita Hermandad del Carmen
-
Puente de Triana
-
Reyes Católicos
-
Pastor y Landero
-
López de Arenas
-
Adriano
-
Visita Hermandad del Baratillo
-
Arfe
-
Puerta del Arenal
-
García de Vinuesa
-
Alemanes
-
Cardenal Carlos Amigo
-
Plaza Virgen de los Reyes
-
14:30 horas. Entrada en la Catedral por la Puerta de los Palos
1 de noviembre | Itinerario de la procesión de regreso a la capilla de los Marineros
-
16:00 horas. Salida de la Catedral por la Puerta de San Miguel
-
Avenida de la Constitución
-
Plaza Nueva
-
Andén del Ayuntamiento
-
Tetuán
-
Rioja
-
Visita Convento del Santo Ángel
-
Plaza de la Magdalena
-
San Pablo
-
Visita parroquia de la Magdalena
-
Puerta de Triana
-
Reyes Católicos
-
Puente de Triana
-
Visita Hermandad del Carmen
-
Plaza del Altozano
-
San Jorge
-
Antillano Campos
-
Pagés del Corro
-
San Jacinto
-
Visita Hermandad de la Estrella
-
Rodrigo de Triana
-
Fabié
-
Pureza
-
1:00 de la madrugada. Entrada en la capilla de los Marineros
¿Dónde ver la Misión de la Esperanza de Triana?
La Misión de la Esperanza dejará estampas inéditas de la dolorosa trianera por diversos puntos de la ciudad. Uno de ellos será precisamente en el traslado de este sábado 4 de octubre. La Virgen de la Esperanza transitará por la calle Asunción, eje que vertebra el barrio de Los Remedios y cuyo nombre está muy ligado a la corporación de la calle Pureza. De hecho, hace 75 años, la Hermandad de la Esperanza de Triana pidió al Ayuntamiento de Sevilla que se rotulara esta calle con el nombre del dogma que proclamó Pío XII por aquella época.
📹 ¿Sabías que fue la Hermandad de la Esperanza de Triana quien en 1950 solicitó al Ayuntamiento de Sevilla la rotulación de una calle en el barrio de Los Remedios con el nombre de “Asunción”?— Esperanza de Triana (@EspDeTriana) September 30, 2025
En este vídeo te contamos toda la historia, a pocos días de que Nuestra Señora de la… pic.twitter.com/l328LF3oLN
De este mismo traslado quedarán imágenes igualmente históricas para los hermanos y devotos de la Esperanza de Triana. Su paso por la Plaza de España, el Parque de María Luisa o por el populoso barrio del Tiro de Línea, con la correspondiente visita a la Hermandad de Santa Genoveva, serán puntos recomendables para ver la Misión de la Esperanza.
Otro de los momentos más conmovedores será el rosario de la aurora con el que la Esperanza de Triana irá desde la parroquia de San Pío X hasta la de Jesús Obrero, en la zona de las Tres Mil Viviendas. Durante esa mañana, la Virgen de la Esperanza recorrerá algunas de las zonas más pobres de España, como la barriada de las Vegas.
El regreso de la Misión de la Esperanza al barrio de Triana vendrá marcado por la visita que la dolorosa realizará a los enfermos del Hospital Infantil Virgen del Rocío y su paso por la Real Fábrica de Tabacos, actual sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla. En este punto, la Virgen de la Esperanza visitará la capilla universitaria, sede de la Hermandad de los Estudiantes. Cruzará el río Guadalquivir por el puente de San Telmo y llegará a Pureza por la calle Betis.
