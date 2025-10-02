Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Consulta todos los detalles de la Misión de la Esperanza en el Polígono Sur, con los itinerarios de los traslados y los consejos para ver y vivir este acontecimiento histórico

El Polígono Sur será durante este mes de octubre un apéndice, una extensión más del barrio de Triana. La Misión de la Esperanza trasladará por unos días a la dolorosa trianera hasta una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Allí, en el entorno de Las Letanías y las Tres Mil Viviendas, la Esperanza no es solo una virtud teologal, sino una imperiosa necesidad de sus vecinos.

¿Qué es la Misión de la Esperanza de Triana?

La Misión de la Esperanza es una iniciativa evangelizadora que va a llevar a cabo la Hermandad de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur. Coincide con la celebración del Año Jubilar de la Esperanza, convocado por el Papa Francisco y que exhorta a los católicos a salir hacia las periferias.

Además, esta iniciativa coincide con la celebración del LXXV aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. La Esperanza de Triana ya salió a las calles en aquel año 1950, cuando el Papa Pío XII definió dicho dogma, así como en el año 2000 para celebrar el medio siglo de esta efeméride.

La Misión de la Esperanza de Triana se desarrollará entre el 4 de octubre y el 1 de noviembre. En primer lugar, la dolorosa trianera partirá hacia el Polígono Sur desde la parroquia de Santa Ana. Recibirá culto en las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero, desde donde regresará a Triana el próximo 18 de octubre.

Posteriormente, el 22 de octubre, la Virgen de la Esperanza volverá a salir de su capilla y se dirigirá hacia la parroquia de San Jacinto. Desde allí saldrá el 25 de octubre para ir a la Catedral de Sevilla, donde la dolorosa protagonizará un besamanos y un triduo. Finalmente, el 1 de noviembre se clausurará la Misión de la Esperanza con una función presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y la posterior procesión de regreso a Triana.

Horarios y recorridos de la Misión de la Esperanza

La celebración de la Misión de la Esperanza en el Polígono Sur conlleva una serie de traslados de la dolorosa trianera entre los diferentes templos en los que recibirá culto. En total, se llevarán a cabo seis traslados y una procesión en menos de 30 días. Estos son los horarios y recorridos de cada uno de ellos.

3 de octubre | Itinerario del traslado a la parroquia de Santa Ana 20:30 horas. Salida desde la capilla de los Marineros

Pureza

Párroco Don Eugenio

Plazuela de Santa Ana

21:15 horas. Entrada en la parroquia de Santa Ana

4 de octubre | Itinerario del traslado a la parroquia de San Pío X (Las Letanías) 8:30 horas. Salida desde la parroquia de Santa Ana

Plazuela de Santa Ana

Bernardo Guerra

Pureza

Troya

Betis

Plaza de Cuba

Asunción

Virgen de Luján

Puente de los Remedios

Glorieta de los Marineros

Avenida de Rodríguez de Casso

Plaza de España

Avenida Isabel la Católica

Glorieta de Covadonga

Avenida Don Pelayo

Felipe II

Nuestra Señora de las Mercedes

Cardenal Bueno Monreal

Coullaut Varela

Avenida de los Teatinos

Parroquia de Santa Genoveva

Romero de Torres

Almirante Topete

Osuna

Lora del Río

Riscos Altos

Sierra de Gata

Glorieta Miguel Ángel Blanco

Poeta Manuel Benítez Carrasco

Nenúfar

Amaranto

Unión La Oliva

Barriada Ntra. Sra. de la Oliva

Getsemaní

Ronda Ntra. Sra. de la Oliva

Madre del Creador

16:30 horas. Entrada en la parroquia de San Pío X

12 de octubre | Itinerario del rosario de la aurora a la parroquia de Jesús Obrero 9:30 horas. Salida desde la parroquia de San Pío X

Madre del Creador

Reina de los Ángeles

Avenida de las Letanías

Madre de Cristo

El Principito

Platero y Yo

La Colmena

Juan de Mairena

Padre José Sebastián Bandarán

11:45 horas. Entrada en la parroquia de Jesús Obrero

18 de octubre | Itinerario del traslado a la capilla de los Marineros 8:15 horas. Salida desde la parroquia de Jesús Obrero

Padre José Sebastián Bandarán

Bendición y Esperanza

Rafael Pérez del Álamo

Victoria Domínguez Cerrato

Torcuato Luca de Tena

Luis Rosales

Hospital Infantil Virgen del Rocío

Antonio Maura Montaner

Bogotá

Juan Pablos

Progreso

Felipe II

Avenida Don Pelayo

Avenida Isabel la Católica

Avenida del Cid

Rectorado de la Universidad de Sevilla

Visita Hermandad de los Estudiantes

San Fernando

Paseo de Roma

Paseo de las Delicias

Puente de San Telmo

Plaza de Cuba

Betis

Troya

Pureza

16:30 horas. Entrada en la capilla de los Marineros

22 de octubre | Itinerario del traslado a la parroquia de San Jacinto 20:30 horas. Salida desde la capilla de los Marineros.

Pureza

Plaza del Altozano

San Jacinto

Visita Hermandad de la Estrella

Pagés del Corro

22:00 horas. Entrada en la parroquia de San Jacinto

25 de octubre | Traslado a la Catedral de Sevilla 8:00 horas. Salida desde la parroquia de San Jacinto

Pagés del Corro

San Jacinto

Visita Hermandad de la Estrella

Plaza del Altozano

Visita Hermandad del Carmen

Puente de Triana

Reyes Católicos

Pastor y Landero

López de Arenas

Adriano

Visita Hermandad del Baratillo

Arfe

Puerta del Arenal

García de Vinuesa

Alemanes

Cardenal Carlos Amigo

Plaza Virgen de los Reyes

14:30 horas. Entrada en la Catedral por la Puerta de los Palos

1 de noviembre | Itinerario de la procesión de regreso a la capilla de los Marineros 16:00 horas. Salida de la Catedral por la Puerta de San Miguel

Avenida de la Constitución

Plaza Nueva

Andén del Ayuntamiento

Tetuán

Rioja

Visita Convento del Santo Ángel

Plaza de la Magdalena

San Pablo

Visita parroquia de la Magdalena

Puerta de Triana

Reyes Católicos

Puente de Triana

Visita Hermandad del Carmen

Plaza del Altozano

San Jorge

Antillano Campos

Pagés del Corro

San Jacinto

Visita Hermandad de la Estrella

Rodrigo de Triana

Fabié

Pureza

1:00 de la madrugada. Entrada en la capilla de los Marineros

¿Dónde ver la Misión de la Esperanza de Triana?

La Misión de la Esperanza dejará estampas inéditas de la dolorosa trianera por diversos puntos de la ciudad. Uno de ellos será precisamente en el traslado de este sábado 4 de octubre. La Virgen de la Esperanza transitará por la calle Asunción, eje que vertebra el barrio de Los Remedios y cuyo nombre está muy ligado a la corporación de la calle Pureza. De hecho, hace 75 años, la Hermandad de la Esperanza de Triana pidió al Ayuntamiento de Sevilla que se rotulara esta calle con el nombre del dogma que proclamó Pío XII por aquella época.

📹 ¿Sabías que fue la Hermandad de la Esperanza de Triana quien en 1950 solicitó al Ayuntamiento de Sevilla la rotulación de una calle en el barrio de Los Remedios con el nombre de “Asunción”?



En este vídeo te contamos toda la historia, a pocos días de que Nuestra Señora de la… pic.twitter.com/l328LF3oLN — Esperanza de Triana (@EspDeTriana) September 30, 2025

De este mismo traslado quedarán imágenes igualmente históricas para los hermanos y devotos de la Esperanza de Triana. Su paso por la Plaza de España, el Parque de María Luisa o por el populoso barrio del Tiro de Línea, con la correspondiente visita a la Hermandad de Santa Genoveva, serán puntos recomendables para ver la Misión de la Esperanza.

Otro de los momentos más conmovedores será el rosario de la aurora con el que la Esperanza de Triana irá desde la parroquia de San Pío X hasta la de Jesús Obrero, en la zona de las Tres Mil Viviendas. Durante esa mañana, la Virgen de la Esperanza recorrerá algunas de las zonas más pobres de España, como la barriada de las Vegas.

El regreso de la Misión de la Esperanza al barrio de Triana vendrá marcado por la visita que la dolorosa realizará a los enfermos del Hospital Infantil Virgen del Rocío y su paso por la Real Fábrica de Tabacos, actual sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla. En este punto, la Virgen de la Esperanza visitará la capilla universitaria, sede de la Hermandad de los Estudiantes. Cruzará el río Guadalquivir por el puente de San Telmo y llegará a Pureza por la calle Betis.

