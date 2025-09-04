Zara revoluciona el centro comercial de Córdoba con una megatienda de 5.000 metros volcada en la tecnología

Zara echó el cierre de la persiana de su popular tienda en la calle Gondomar el martes por la noche. El próximo martes 9 de septiembre también cerrará definitivamente la del Centro Comercial La Sierra. Ambas se fusionan para abrir un nuevo recinto ... colosal en pleno corazón de Córdoba, en la céntrica y comercial calle Jesús y María, eje del turismo en Córdoba en dirección o de regreso al centro desde la Mezquita-Catedral. La apertura en la antigua sede de Simago está fijada oficialmente para el viernes 19 de septiembre. La superficie del nuevo punto de venta de la firma estrella del grupo Inditex tendrá algo más de 5.000 metros cuadrados. Los 116 trabajadores que suman las dos tiendas que se cierran serán reubicados en la nueva sede y mantendrán sus condiciones laborales previas.

El grupo Inditex apuesta, en una de las principales arterias comerciales de Córdoba, por su nuevo concepto de megatienda. La nueva superficie de venta en la ciudad sigue el modelo implantado por Zara en las grandes tiendas que ha inaugurado en los últimos tres años en la plaza del Duque de Sevilla y también en la Gran Vía de Madrid. «Va revolucionar la forma de entender una tienda y de comprar en la ciudad», avanzan fuentes de CC.OO.

Será una gran superficie, distribuida en varias plantas, con una estética muy moderna y que contará con los últimos avances tecnológicos para mejorar los procesos de compra del cliente y las funciones de los trabajadores; será muy funcional y con amplios espacios para facilitar la movilidad y la visualización de las prendas; y tendrá los últimos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética. Quien haya visitado las tiendas de Zara en Gran Vía en Madrid o del Duque en Sevilla sabe bien lo que llega a Córdoba.

Su amplitud de la sede de Jesús y María le permitirá contar con las nuevas colecciones de lanzamiento que antes no podían acoger en ninguna de sus dos sedes y le permitirá contar con nuevas secciones que ya se han implantado en Sevilla y en la capital de España.

La nueva tienda de la firma estrella de la multinacional textil gallega contará, entre sus últimos avances tecnológicos, con cajas de pago asistidas, mejorará notablemente la recogida de los pedidos de ropa que se realizan online y el objetivo es que el cliente sepa cuándo entra a la tienda pero no cuándo sale.

El objetivo principal, detallan desde el sindicato mayoritario en Zara, es que el concepto de la nueva tienda se vuelca «en la atención al cliente», en mejorar todas las condiciones para que un cliente pueda estar siempre asistido por un empleado desde que entra hasta que abandona el recinto, manteniendo, lógicamente, la independencia en la elección y el proceso de las prendas. «La idea es que el cliente viva una experiencia» durante la compra en la nueva tienda, recalcan desde CC.OO en declaraciones a ABC.

La apertura de la megatienda de Jesús y María está fijada formalmente para el 19 de septiembre. Sólo alguna incidencia de ultimísima hora en los retoques de la obra o en el traslado de las mercancías desde las otras tiendas podría variar, de forma imprevista, esa fecha. De momento, la popular sede de Gondomar echó la persiana este martes. Ayer ya no abrió al público. La tienda de La Sierra lo hará el martes 9 de septiembre. Por tanto, Córdoba estará diez días sin Zara de forma presencial y sede física en Córdoba, el plazo entre el cierre de la última tienda y la reapertura en la nueva ubicación.

Traslado de 116 trabajadores

Todos los empleados, un total de 116 personas, de las dos tiendas serán reubicados en la nueva tienda, los 64 de Gondomar y los 52 de La Sierra. Además de respetar todos los puestos de trabajo, el traslado se realiza con las mismas condiciones laborales que tenían previamente. «Estamos muy satisfechos porque el traslado mantiene todos los empleos y las condiciones», explican desde Comisiones, por lo que el traspaso se está viviendo «con normalidad y tranquilidad».

De hecho, el calendario fija que todos los empleados comenzarán a trabajar en la nueva tienda, para su montaje, el lunes 15 de septiembre. Desde ayer, en Gondomar, y desde el martes 9, en La Sierra, los trabajadores trabajarán a puerta cerrada en sus tiendas para preparar la mercancía para el traslado.

Los más de 5.000 metros cuadrados de superficie que abrirá Zara en el pleno corazón de Córdoba superarán ampliamente los 2.228 metros de la tienda de Gondomar junto a los 2.390 de La Sierra. Entre ambas acumulaban 4.618 metros. Ahora ganará más de un 10 por ciento extra de superficie de venta y con la ventaja de hacerlo en una sola sede.

Además, Inditex también ha confirmado a sus empleados el cierre de la tienda de Bershka en La Sierra (ya lo hizo hace meses en Gondomar) para el sábado 13 de septiembre. La nueva sede de esta firma también estará en el local, ya finalizado, de Jesús y María. Tiene mil metros cuadrados de superficie. Sin embargo, sigue la incógnita sobre dos locales más, ambos de más de mil metros, del remozado edificio de Jesús y María.

De momento, está confirmado también que no será Stradivarius, que se reubica en Gondomar. Tampoco serán Máximo Dutti y Zara Home, que tras el cierre de sus locales ya no tendrán presencia con tienda física en Córdoba.

Mientras, sigue en vilo qué función tendrá el local de Gondomar que libera Zara. Inditex está haciendo obras, según ha podido saber ABC, para devolverlo a sus propietarios en el mismo estado que estaba. Esto significa que se está tabicando para volverlo a dividir en el número de locales que tenía antes de convertirse en uno solo para Zara. De momento, se conoce que la nueva división interior permitirá que, al menos, un gran local tenga escaparate hacia Gondomar y otro hacia la calle Morería.