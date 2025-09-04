Suscríbete a
Zara revoluciona el centro comercial de Córdoba con una megatienda de 5.000 metros volcada en la tecnología

Fusiona los cierres de Gondomar y La Sierra con el concepto del Duque en Sevilla, con el objetivo de que «el cliente viva una experiencia»

Los planes de Zara en Córdoba: cierra sus tiendas de Gondomar y La Sierra para reubicarlas en Jesús y María

Estado este miércoles de la fachada de la nueva tienda de Zara en la céntrica calle Jesús y María
Estado este miércoles de la fachada de la nueva tienda de Zara en la céntrica calle Jesús y María Valerio merino
Javier Gómez

Córdoba

Zara echó el cierre de la persiana de su popular tienda en la calle Gondomar el martes por la noche. El próximo martes 9 de septiembre también cerrará definitivamente la del Centro Comercial La Sierra. Ambas se fusionan para abrir un nuevo recinto ... colosal en pleno corazón de Córdoba, en la céntrica y comercial calle Jesús y María, eje del turismo en Córdoba en dirección o de regreso al centro desde la Mezquita-Catedral. La apertura en la antigua sede de Simago está fijada oficialmente para el viernes 19 de septiembre. La superficie del nuevo punto de venta de la firma estrella del grupo Inditex tendrá algo más de 5.000 metros cuadrados. Los 116 trabajadores que suman las dos tiendas que se cierran serán reubicados en la nueva sede y mantendrán sus condiciones laborales previas.

