El precio del alquiler se dispara en la calle Jesús y María con el desembarco de Inditex

Zara baja la persiana en Gondomar y la levantará el 19 en Jesús y María

El desembarco del grupo Inditex con la apertura de una megatienda de Zara en el edificio del antiguo Simago en Jesús y María ha tenido un impacto inmediato en los precios de los alquileres de los locales en este eje fundamental del turismo para visitar o regresar de la Mezquita-Catedral y también lo tendrá, previsiblemente, en el comercio del centro del Córdoba.

Noticia Relacionada Zara planea abrir su nueva tienda en el centro comercial de Jesús y María en torno al 19 de septiembre Juan Carlos Jiménez López El establecimiento contará con una superficie que se estima en unos 5.000 metros cuadrados

En este sentido, el presidente de la Federación de Comercio de Andalucía y de Córdoba, Rafael Bados, señaló ayer a ABC que «los cambios de este gran grupo de sus dos tiendas actuales a la nueva superficie en la calle Jesús y María tendrá un importante impacto en el comercio del centro de nuestra ciudad».

A su juicio, la incorporación de la multinacional del textil al corazón de la ciudad con la unificación de sus dos tiendas en el edificio de la antigua sede de Simago o El Corte Inglés «supondrá atraer a más turistas que visitan la Mezquita-Catedral hacia el centro de Córdoba», lo que se traducirá en que los pequeños comerciantes de la zona «tendrán más oportunidades».

Bados es contundente al considerar que «es positivo» el desembarco de Zara en Jesús y María «para el centro de Córdoba, puesto que servirá para revitalizarlo comercialmente y mejorará las ventas de los pequeños comerciantes de la zona porque atraerá a más personas».

Para el comercio de la ciudad «entendemos que es interesante que suban más turistas al centro de la ciudad» con el gancho que siempre tiene Inditex.

Coste de los locales

Por otra parte, el precio de los alquileres de los locales en esta calle se ha disparado en los últimos años y se multiplicará tras la llegada de la gran tienda de Zara. Uno de los principales intermediarios inmobiliarios del centro de la ciudad es José Alberto Lucena, quien explica a ABC que los locales en Jesús y María ya se están «pagando muy bien» en el último lustro. Uno de sus compañeros en productos inmobiliarios admite más tajante que «el precio de los alquileres de los locales en Jesús y María se ha puesto prácticamente imposible».

A pesar del crecimiento de este eje comercial por la influencia del turismo, Lucena añade que «Gondomar sigue siendo Gondomar» y mantiene aún su estatus a pesar de la salida de Zara. De hecho, avanza que su local será ocupado próximamente por «otro gigante» del comercio.

Noticia Relacionada Bershka cierra su tienda en el centro comercial La Sierra de Córdoba a partir del 13 de septiembre Juan Carlos Jiménez La firma de Inditex tendrá una única sucursal física, en la calle Jesús y María del centro de la ciudad

Con todo, Lucena asiente que Cruz Conde mantiene la cantidad de tiendas, pero lo ha hecho a costa «de una bajada muy importante de los precios del alquiler en los últimos años».

Lo cierto es que el nivel de ocupación de los locales en Jesús y María, Cruz Conde y Gondomar sigue siendo prácticamente del 100%, a expensas de los cambios de ubicación de unas firmas y otras. Sin embargo, sí se ha resentido más en los últimos meses la situación de Concepción, con varios espacios amplios libres, entre otros, el local de 'Granier'.