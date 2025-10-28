Suscríbete a
Andalucía es la comunidad que más mujeres incluye en el cribado del cáncer de mama junto a Galicia, Murcia y Valencia

El programa de detección precoz de la enfermedad abarca 25 años de las pacientes, y sólo tres regiones lo superan con 29, según la Sociedad Española de Oncología Médica

La Junta explica el protocolo de seguimiento y control de las pruebas radiológicas en Andalucía

Una radióloga observa una mamografía VALERIO MERINO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

A cualquiera que esté al día de las noticias le puede costar digerir el dato, pero lo aporta la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM): Andalucía lidera en España los programas de detección temprana del cáncer de mama junto a Murcia, Galicia ... y la Comunidad Valenciana.

