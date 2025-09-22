Los clientes de la nueva megatienda de Zara en Córdoba: «Me ha gustado mucho. Es muy amplia y es confortable comprar»

Zara inauguró en Córdoba este viernes su megatienda en el nuevo centro comercial de Jesús y María, en pleno corazón del Centro. Los cordobeses han tenido ya todo el fin de semana y este lunes para perderse en sus cerca de 2.600 metros cuadrados de superficie comercial.

En la tarde de este 22 de septiembre, quienes salían de la tienda la abandonaban satisfechos en líneas generales; aunque también los había que se quedaban con el viejo Zara de Gondomar. Entre los primeros, está Eva María, que sale con su hija después de haber hecho sus primeras compras en este nuevo establecimiento: «Hemos visto bastante mejoría. Está todo muy bien ordenado, todo bien puesto. Nos ha gustado».

Tras ellas sale Maripaz, otra cordobesa que sale satisfecha de esta gran superficie de Zara. «La tienda me ha gustado mucho», dice como a modo de síntesis. Luego, destaca que es «muy amplia. Se siente una muy confortable comprando. Las dependientas están atentas para atenderte en cualquier necesidad que tengas», expone, para luego insistir en las buenas sensaciones que ha tenido: «La verdad es que me ha gustado».

«Me gustaba más la otra Zara»

No le ha sucedido lo mismo a María y Laura, madre e hija. A la primera no termina de convencerle el establecimiento recién inaugurado por este gigante textil: «No está mal, pero me la esperaba más... No sé. Me gustaba más la otra Zara [en alusión a la tienda de Gondomar, ya cerrada]». «Ésta no está mal. Hay ropa bonita. Pero no se ve bien. Ahora, la ponen en caballetes, tienes que moverla... La veo diferente. Con la otra tienda, se veía mejor», reflexiona.

Su hija admite que «me esperaba otra cosa». Le ha parecido más bien «un museo». «Es como una exposición. A la hora de ver la ropa, no encuentras lo que buscas fácilmente. No me cuadra mucho», señala, prolongando las impresiones de su madre.

A Zulema sí le ha agradado. «Es muy bonita, me ha gustado mucho», asegura, para después añadir que «está en el Centro de Córdoba. Y sirve tambén para atraer a los turistas». Y sabe de lo que habla porque ella, que es de Bilbao, está de viaje junto a su pareja en la capital.

Esta marca destaca que su establecimiento muestra la tecnología más avanzada para dar la mejor experiencia de compra. Ello se deja sentir en que pueden interactuar con la marca en la tienda, en zara.com o en la aplicación de Zara, lo que les permite consultar el stock disponible en tiempo real, localizar productos de forma rápida y recoger pedidos realizados 'online'.

Este gigante textil ha destacado que su megatienda cuenta con un sistema automatizado tipo silo con capacidad para hasta 900 paquetes, que permite la recogida de pedidos online; Cinco zonas de cajas asistidas; cuatro estaciones automatizadas para devoluciones asistidas; dos puntos automáticos para devoluciones 'online'.

En cuanto a diseño, Zara ha resaltado, la tienda se estructura en salas interconectadas, que «combinan un estilo renovado, áreas de exposición diferenciadas y un ambiente cercano y sofisticado». En ella, se entremezclan elementos como «madera, acero, cerámica y mármol, creando un equilibrio entre calidez y sofisticación». La iluminación, además, «resalta las colecciones y contribuye a un mayor contacto del cliente con el producto», permitiendo gerar un ambiente íntimo dentro de un espacio de gran escala.

