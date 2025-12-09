Suscríbete a
El 'cinturón residencial' del Hospital Reina Sofía de Córdoba cobrará forma en cuatro años con 860 viviendas

El final de la avenida Aeropuerto aportará 500 y la confluencia del Fontanar con Menéndez Pidal, 362

El entorno del Hospital Reina Sofía, con el nuevo edificio del Materno-Infantil en obras Valerio Merino
Córdoba

Los suelos 'durmientes' del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) empiezan a despertarse. La zona de Poniente, un auténtico hervidero de promociones y mercado inmobiliario ahora mismo en Córdoba, ve ya como dos piezas algo estancadas en el tiempo (han transcurrido 24 años desde ... que se aprobó el vigente Plan General) están dando los pasos definitivos para activarse de cara a aumentar la oferta residencial. Están situadas en la franja sur y rodean al complejo hospitalario del Reina Sofía. Una es el PlanParcial O-8, paralelo a la carretera del Aeropuerto y su conexión con la Ronda Norte, y la otra son dos pequeños Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) ubicados en la confluencia del Fontanar y los Colegios Mayores de la Asunción (avenida Menéndez Pidal).

