El 'cinturón residencial' del Hospital Reina Sofía de Córdoba cobrará forma en cuatro años con 860 viviendas

Los suelos 'durmientes' del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) empiezan a despertarse. La zona de Poniente, un auténtico hervidero de promociones y mercado inmobiliario ahora mismo en Córdoba, ve ya como dos piezas algo estancadas en el tiempo (han transcurrido 24 años desde ... que se aprobó el vigente Plan General) están dando los pasos definitivos para activarse de cara a aumentar la oferta residencial. Están situadas en la franja sur y rodean al complejo hospitalario del Reina Sofía. Una es el PlanParcial O-8, paralelo a la carretera del Aeropuerto y su conexión con la Ronda Norte, y la otra son dos pequeños Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) ubicados en la confluencia del Fontanar y los Colegios Mayores de la Asunción (avenida Menéndez Pidal).

Este particular 'cinturón residencial' del Reina Sofía contempla unas 860 viviendas -con reserva de VPO- y según los operadores urbanísticos consultados de cada uno de los sectores, en unos tres o cuatro años cobrarán forma en una situación estratégica junto al recinto sanitario.

El primero encara el proyecto de reparcelación una vez que se ha desbloqueado la constitución de la Junta de Compensación (los dueños del terreno) tras el abono del aval para las obligatorias garantías. Este paso es realmente el pistoletazo de salida y dará paso al proyecto de urbanización (pendiente de la posible aparición de arrabales califales) y las consiguientes obras sobre los 108.000 metros cuadrados que tiene de superficie.

El viejo Urende

Sareb, Vimpyca, Solana hermanos o Hari Hegoalde son algunos de los propietarios de este sector que incluye 500 viviendas en diez urbanizaciones, 1.200 aparcaimientos, dos reservas de equipamientos y zona comercial con gasolinera, que se enfoca en los suelos del viejo Urende, que fue adquirido por la firma sevilla Proviaf. Fuentes de la junta de propietarios señalan a ABC que entre tres y cuatro años pasarán hasta que comiencen las primeras edificaciones en un sector que se antoja muy goloso.

Para empezar se halla entre dos hospitales (Quirónsalud y Reina Sofía), conecta con la ampliación del Zoco o la poblada prolongación del eje de la avenida Aeropuerto y Parque Cruz Conde. Y se da la mano con el primer tramo de la Ronda de Poniente. Las fuentes consultadas estiman que la Sareb acabará vendiendo sus propiedades a operadores del sector en cuanto el ritmo avance hacia la preparación de las obras de urbanización.

La otra bolsa de suelo es cinco veces más pequeña (unos 20.000 metros cuadrados) pero dispone también de una ubicación muy estratégica en el cruce de caminos de la avenida Menéndez Pidal y la zona del Fontanar y parque Cruz Conde. En origen era un suelo urbanizable que acabó corrigiéndose y dividiéndose en dos planes especiales. El primero lo impulsó rápidamente la sociedad granadina Dórica antes de que estallara la crisis de 2008 y con ella la burbuja inmobiliaria. Coyuntura que acabó pasándole factura y quebrando.

Alojamientos

Durante una década y media los bloques han permanecido edificados y sin terminar, pero la llegada de una empresa catalana que se ha hecho con las urbanizaciones terminará una 'esquina' con 150 viviendas en manzana abierta y a pocos pasos de nudos sanitarios (Provincial, Reina Sofía) o universitarios (facultades de Medicina, Enfermería, Colegios Mayores,... y hasta la Universidad Loyola).

El otro plan especial es el que ya comienza a moverse con cierto ritmo y abarca el suelo que hoy se ocupa como aparcamiento del Imibic y las Urgencias del Reina Sofía y la hilera de antiguas naves industriales que se suceden hasta esas viviendas inacabadas de Dórica. Habrá tanto inmuebles de renta libre como protegidos. En total, 212 viviendas y 1.500 metros cuadrados de superficie para locales comerciales. El proyecto de reparcelación está ya listo y afronta la urbanización. No se descarta, según los interlocutores consultados por este periódico, que se apueste en alguna de las parcelas resultantes por el uso de alojamiento o apartamentos, teniendo en cuenta la necesidad que hay de esta dotación tanto para los familiares de pacientes como para los propios universitarios.

Las dos piezas suman 362 viviendas que agregadas a las que se estiman, por ahora, en el Plan Parcial O-8 Carretera del Aeropuerto aportan 862 a este perímetro del hospital de referencia de Córdoba que está a punto de estrenar el nuevo edificio de Consultas Materno-Infantil. Hay que recordar, al respecto, que frente al complejo sanitario hay una franja de terrenos en el límite con la Ronda Norte que están reservados para posibles ampliaciones del hospital y una barrera de zona verde, incluyendo otra porción de suelo ya casi en losaccesos a la vía de alta capacidad que se dejaron para posibles usos terciarios.