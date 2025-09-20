La pregunta del millón en el centro comercial de Jesús y María tras la apertura de Zara: ¿Quién ocupará sus 2.000 metros libres?

El centro comercial de Jesús y María, en pleno corazón de Córdoba, ha tomado peso desde este viernes, con la apertura de la megatienda de Zara. Queda ahora por conocerse si serán una o dos empresas las que se implanten en los menos de 2.000 metros cuadrados que aún tiene libres dicha gran superficie. La implantación de un supermercado ha venido apareciendo en las quinielas de futuros ocupantes del espacio vacante.

El edificio es propiedad de la socimi (una sociedad de inversión inmobiliaria) Inbest GPF, que puso en el mercado en alquiler las cuatro grandes áreas que ha habilitado en lo que fue el viejo Simago -estaba cerrado desde 2011-. Tras comprárselo en 2022 a El Corte Inglés, inició las obras para su reforma.

Noticia Relacionada En imágenes, la inauguración de la megatienda de Zara en Córdoba Rafael Carmona La 'flagship store' ha comenzado su actividad en el local del antiguo Simago en Jesús y María

Con estos trabajos, el espacio disponible para los negocios que se implantaran allí pasó de ser de 7.991 metros cuadrados a 9.474. Es decir, aumentó la superficie un 18,6% y cuenta con 1.483 metros cuadrados más.

24 millones de inversión

Según las comunicaciones que ha realizado la socimi al mercado de valores en el que cotiza (BME Scaleup), el establecimiento de Bershka (el primero que abrió en este centro comercial en noviembre de 2024) ocupa aproximadamente 1.500 metros cuadrados y Zara cuenta con más de 6.000— son un millar más de lo que comunicó el viernes este gigante textil—. Es decir, en principio, quedarían disponibles, como se ha indicado, algo menos de 2.000.

La dimensión del proyecto acometido por Inbest se refleja en una potente cantidad: la inversión estimada que ha descargado en el inmueble de Jesús y María es de 24 millones, para configurar una de las grandes referencias del comercio del Centro.

Más temas:

Millones

Córdoba

Gondomar

Zara